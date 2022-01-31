我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅單積案如山 IRS緩寄報稅通知

症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

阿拉巴馬佛羅倫斯市新標誌「F!」惹議 居民連署更改

編譯周芳苑／綜合30日電
阿拉巴馬州佛羅倫斯市新標誌「F!」日前亮相後，引發反彈聲浪，居民批評該標誌傳遞錯誤訊息，正連署請願要求更改。(美聯社)
阿拉巴馬州佛羅倫斯市新標誌「F!」日前亮相後，引發反彈聲浪，居民批評該標誌傳遞錯誤訊息，正連署請願要求更改。(美聯社)

阿拉巴馬州佛羅倫斯市(Florence)新標誌「F!」日前公布後，引發反彈聲浪，居民批評該標誌傳遞錯誤訊息，正連署請願要求更改。

這個新標誌由佛羅倫斯市英文名稱前三個字母組成，先是大寫F，緊接著是小寫L和O下排列成驚嘆號，組成的新標誌F!看上去簡潔有力，卻令居民譁然。

新標誌本星期公布後，隨即引起強烈反對，網路上發起更名請願行動，近7500人簽名；據電視媒體 WAAY-TV 報導，市府為設計這個新標誌還特地委託英國伯明翰市(Birmingham)一家行銷公司設計，支付2萬5000元。

市府在宣布城市新標誌啟用的新聞稿中提到，新標誌象徵著市民對這座城市的熱情和愛護， 這個帶有驚嘆號的標誌充份顯示市民的驚奇、喜悅和自豪感。

有人質疑市府捨近求遠，委託外國公司設計、未考慮聘請本地業者承擔，對此市府加以反駁，聲稱之前曾對本地業者發出提案請求，但沒有得到任何回應。

市府官員辨稱，本地人並未被排除在新標誌設計過程外；一開始，居民便藉由市府向數百人發送的社區調查參與整個過程。然而 WAAY-TV 報導，迄今無法找到該社區調查副本，市府也未針對電視台請求查看調查一事作出回應。

佛羅倫斯市長貝特頓(Andy Betterton)27日在寫給居民的一封信中表示，新標誌將隨著社區發展，滿足多種需求、服務各式居民；他強調，肯定的是，開發新標誌、新品牌形象的過程突顯出社區的才能、幽默和對這座城市的熱愛。

雖然市府好話說盡，市議會議員西蒙斯(Kaytrina Simmons)仍表示，已要求與市長和議會碰面、討論並修改標誌；她在給居民一封信中，對於新標誌對這座偉大城市帶來如此多的失望致歉。

阿拉巴馬州 字母 英國

上一則

密西根州死亡數超越出生數 120年來首見

下一則

2019美國小姐從曼哈頓豪華大廈跳樓亡 享年30歲

延伸閱讀

洛市紀念被殺泰裔翁 全國六大城市同步集會反亞裔仇恨

洛市紀念被殺泰裔翁 全國六大城市同步集會反亞裔仇恨
「F!」阿拉巴馬州城市新標誌亮相 民眾火了連署促改

「F!」阿拉巴馬州城市新標誌亮相 民眾火了連署促改
「迎好運虎 掃陰霾牛」中華公所于金山 盼新春止疫

「迎好運虎 掃陰霾牛」中華公所于金山 盼新春止疫

台本土+15 陳時中稱社區安全 專家批數據過時：春節恐難擋

台本土+15 陳時中稱社區安全 專家批數據過時：春節恐難擋

熱門新聞

美國總統拜登又惹出失言風波。路透

影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」

2022-01-24 20:55
拉斯維加斯連環車禍6車追撞，造成9死。(擷自KSNV影片)

賭城驚傳6車連環撞 9死

2022-01-30 09:52

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

2022-01-30 13:57
N95口罩，到底可以戴多久？(美聯社)

快看世界／N95口罩可以重複用幾次？專家支招

2022-01-28 15:49
德州艾沃德(Alvord)一戶民宅日前在清晨時分失火，屋主夫妻曾經染疫雙雙失去嗅覺，所幸兩歲男童機警反應救全家。(圖取自底卡特市消防局臉書Decatur Fire Department)

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

2022-01-28 11:17
世衛總幹事譚德塞說，新冠疫情可能最早在歐洲畫下句點。圖為西班牙巴塞羅納地鐵站。(路透)

歐洲人恐6成染疫 一旦疫情退燒…全球將有數月免疫期

2022-01-24 22:10

超人氣

更多 >
2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光
林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使
封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄