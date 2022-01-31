阿拉巴馬佛羅倫斯市新標誌「F!」惹議 居民連署更改

阿拉巴馬州佛羅倫斯市新標誌「F!」日前亮相後，引發反彈聲浪，居民批評該標誌傳遞錯誤訊息，正連署請願要求更改。(美聯社)

阿拉巴馬州 佛羅倫斯市(Florence)新標誌「F!」日前公布後，引發反彈聲浪，居民批評該標誌傳遞錯誤訊息，正連署請願要求更改。

這個新標誌由佛羅倫斯市英文名稱前三個字母 組成，先是大寫F，緊接著是小寫L和O下排列成驚嘆號，組成的新標誌F!看上去簡潔有力，卻令居民譁然。

新標誌本星期公布後，隨即引起強烈反對，網路上發起更名請願行動，近7500人簽名；據電視媒體 WAAY-TV 報導，市府為設計這個新標誌還特地委託英國 伯明翰市(Birmingham)一家行銷公司設計，支付2萬5000元。

市府在宣布城市新標誌啟用的新聞稿中提到，新標誌象徵著市民對這座城市的熱情和愛護， 這個帶有驚嘆號的標誌充份顯示市民的驚奇、喜悅和自豪感。

有人質疑市府捨近求遠，委託外國公司設計、未考慮聘請本地業者承擔，對此市府加以反駁，聲稱之前曾對本地業者發出提案請求，但沒有得到任何回應。

市府官員辨稱，本地人並未被排除在新標誌設計過程外；一開始，居民便藉由市府向數百人發送的社區調查參與整個過程。然而 WAAY-TV 報導，迄今無法找到該社區調查副本，市府也未針對電視台請求查看調查一事作出回應。

佛羅倫斯市長貝特頓(Andy Betterton)27日在寫給居民的一封信中表示，新標誌將隨著社區發展，滿足多種需求、服務各式居民；他強調，肯定的是，開發新標誌、新品牌形象的過程突顯出社區的才能、幽默和對這座城市的熱愛。

雖然市府好話說盡，市議會議員西蒙斯(Kaytrina Simmons)仍表示，已要求與市長和議會碰面、討論並修改標誌；她在給居民一封信中，對於新標誌對這座偉大城市帶來如此多的失望致歉。