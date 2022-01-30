蕨空橋斷橋驚魂 加班公車司機：能活下來充滿感激

28日加班駕駛匹茲堡港務局公車的魯西尼，親身經歷大橋坍塌，對能活下來心中充滿感激。(取自推特)

賓州 匹茲堡(Pittsburgh)弗里克公園(Frick Park)的蕨空橋(Fern Hollow Bridge)28日坍塌，一輛雙節公車驚險地卡在橋的斷面上，彷彿隨時可能墜落河谷，公車司機獲救後表示，一切宛若電視情節，「能活下來讓我心中充滿感激」。

有線電視新聞網(CNN)報導，該公車隸屬匹茲堡港務局(Pittsburgh Port Authority)，58歲的駕駛魯西尼(Daryl Luciani)已在此工作九年，28日本 來是他的休假日，但是為了多賺些加班費，他選擇在當天清晨時分行駛於這條他非常熟悉的路線。

當魯西尼駕著公車行經橋上時，橋梁開始坍塌。魯西尼表示，一開始整個橋面連同公車都在劇烈晃動，四處撞來撞去，「事情來得太快了」，直到卡在斷面上才停下來，這時他才意識到這座橋坍塌了。

卡在斷面處的公車上有兩名乘客，均無明顯外傷，但是魯西尼很擔心公車會墜落河谷。他說，卡在斷面處時，還看到一輛車靠近橋邊，剎車不及而掉到橋下，「就是那種在電視上常看到的場面」。

哈博夫斯基(Jeremy Habowski)駕駛的汽車 就是因為剎車不及而掉到河谷的其中一輛車。他說，確認跟他同時掉下去的汽車駕駛平安後，設法爬回橋上，試圖警告其他開往此地的駕駛橋梁已經坍塌，但還是有一輛銀色汽車因為剎車不及，掉了下去。

匹茲堡市長蓋尼(Ed Gainey)表示，事發當下有四輛車行駛在橋上，造成10人受傷，所幸無人重傷或死亡；蓋尼表示這是很幸運的事情，因為如果再晚幾個鐘頭，橋面上的交通將更為繁忙。