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4.21億元兆彩 加州一票獨得 加油站售出

編譯盧炯燊／綜合29日電
超過三個月無人中獎的兆彩，28日晚間開出獎金4.21億元的大獎，一票獨中，幸運獎券由加州賣出。(美聯社)
超過三個月無人中獎的兆彩，28日晚間開出獎金4.21億元的大獎，一票獨中，幸運獎券由加州賣出。(美聯社)

獎金高達4.21億元的兆彩(Mega Millions)28日晚開獎，加州幸運兒一票獨中，若選擇一次領取獎金，可領得2億8950萬元。

當晚開出的中獎號碼為 3、16、25、44、55 及勁球(Mega Ball)號碼13，中獎彩券在加州售出。加州樂透局(California State Lottery)表示，一票獨中的彩票，是在洛杉磯市郊伍德希爾斯(Woodland Hills)一個雪佛龍加油站售出，中獎幸運兒暫時還沒有現身。

4.21億元是兆彩歷來第13大的頭獎獎金，中獎者可以分期領取或是一口氣領取2.895億元。

至於只中了白球五個號碼的二獎，則有四票中獎，彩票分別在密西西比、紐約、俄亥俄及德州售出，每票可獲100萬元。由於俄亥俄州售出的中獎樂透玩家同時選了Megaplier，故此多獲300萬元。

另有116萬7183張彩票，各獲得3萬元獎金。

兆彩對上一次開出頭獎是在去年10月22日，由亞利桑納州一個家庭獨獲1.08億元，之後三個月都沒有人贏得頭獎，累積獎金超逾4億元。

兆彩贏得頭獎的機率為302,575,350比1，逢每周二及周五開彩，下次開彩日期是在2月1日，頭獎獎金2000萬元。

加州 俄亥俄州 德州

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