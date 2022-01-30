領導、訓練ISIS娘子軍 堪州女子遭聯邦起訴

參加恐怖組織伊斯蘭國恐怖組織，並領導一個全由女性組成的武裝組織的一名堪薩斯州女子，29日在維州亞歷山卓被起訴。圖為亞歷山卓聯邦法院。(美聯社)

聯邦檢察官 29日正式起訴堪薩斯州一名女子參加恐怖組織伊斯蘭國(ISIS)，並領導一個全由女性組成，專門使用AK47自動步槍的武裝組織。

維吉尼亞州 亞歷山卓市(Alexandria)的聯邦檢察官指出，現年42歲的福魯克-艾克倫(Allison Fluke-Ekren)還被控向恐怖組織提供物資等罪名；據悉，有關拘留及審訊早於2019年秘密展開，直至被告28日移交給聯邦調查局(FBI )後，她參與伊斯蘭國恐怖活動的詳情才正式公開。

控方表示，福魯克-艾克倫曾想招募死士襲擊美國一所大學，也討論過恐攻一間購物商場。FBI一名特工羅賓斯(David Robins )的宣誓證詞指出，她曾向一名「證人」說，「考慮展開任何可以造成大量人死亡的襲擊行動，否則只會是浪費資源。」

羅賓斯表示，福魯克-艾克倫2016 年底在敘利亞拉卡市(Raqqa)成為伊斯蘭國一個名為「Khatiba Nusaybah」的武裝組織領袖，這個組織全由女性組成，受訓專門使用AK-47自動步槍、手榴彈及自殺式腰帶等。

維州聯邦代理檢察官派拉卡(Raj Parekh)提交的拘留備忘錄也指出，福魯克-艾克倫甚至訓練兒童使用突擊步槍，最少一名目擊者看到她自己的一個約五歲的孩子，在敘利亞家中拿著機關槍。

派拉卡在備忘錄中說，福魯克-艾克倫一直是ISIS激進恐怖主義的狂熱信徒，曾前往敘利亞參與暴力聖戰活動，之後將極端主義信仰轉化為行動，擔任ISIS武裝組織領袖，直接訓練婦女和兒童使用AK-47自動步槍、手榴彈和自殺腰帶來支持ISIS的凶殘目標。

根據法庭文件，她是於2008年移居埃及，在接下來的三年頻繁往返於埃及和美國之間，2011年之後便沒有返回美國，2012年左右移居敘利亞，2016年初，她的丈夫在敘利亞試圖發動恐怖襲擊時被殺，其後她再嫁給了一名專門研究無人機的孟加拉裔ISIS成員，但第二任丈夫不久後去世，她稍後第三度再婚，嫁與ISIS一名負責保衛拉卡市的武裝組織領袖。

法庭文件沒說明她如何被捕，也沒有說明她28日給移交給FBI之前，在美國被拘留了多久。