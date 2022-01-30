全美評級不佳橋梁逾4萬座 專家：不等於不安全

28日坍塌的匹茲堡蕨空橋檢驗時被評為狀況不佳，但專家表示，這不代表其他數以萬計被評為「不佳」的橋梁都面臨危險。圖為工程人員在塌橋現場調查。(美聯社)

賓州匹茲堡橋齡逾50年的蕨空橋(Fern Hollow Bridge)28日坍塌，這座橋梁在2019年檢查報告中被評為狀況「不佳」(poor)，橋面和上層建物被評為四分；但交通官員和工程專家謹慎表示，這不代表全美其他數以萬計被評為「不佳」的橋梁，都面臨迫在眉睫的危險。

倡議投資 交通基礎設施的美國道路交通建設者協會(American Road & Transportation Builders Association)使用2021年檢查數據，發布美國橋梁狀況年度最新報告指出，全國約61萬5000座橋梁，有4萬3500多座被評為「不佳」；與2017年全國報告相比，狀況不佳橋梁約少了4000座；協會表示，維修步伐緩慢，利用專款加緊整修，至關重要。

聯邦公路管理局橋梁檢查計畫是在1967年西維吉尼亞州 銀橋(Silver Bridge)坍塌事故後制定，該事故造成46人死亡。多年下來，檢查範圍已從聯邦公路系統橋梁擴大到國有和市有橋梁。通常橋梁每兩年檢查一次，較舊或評級較低橋梁檢查頻率更高。

美國土木工程師協會(American Society of Civil Engineers)前主席赫爾曼(Andy Herrmann)表示，若一座橋的三個結構(車輛行駛的甲板、承載甲板的結構、支撐上層建物的下部結構或涵洞)有任一被評為四分或以下(滿分九分)，就會被評為狀況「不佳」。

「評級不佳並不代表橋梁不安全，它只代表其中一個組件被評為該級別，」赫爾曼說：「這是很嚴格的系統，坦白說，聯邦系統讓我對我們橋梁基礎設施的安全充滿信心。」

新橋梁被評為九分，磨損最小或沒有磨損的橋梁被評為七或八分；有些許惡化或輕微損失或開裂跡象，狀況尚可或滿意的橋梁，會被評為五或六分；被評為四分代表橋梁存在進一步劣化或斷面損壞，但主要結構體仍完好；三分代表結構體開始出現惡化，二或一分代表存在嚴重問題或結構可能即將出狀況。

東北大學 工程學院教授兼系主任哈賈爾 (Jerome Hajjar) 表示，「當一座橋梁加入待修復行列，可能需要數年時間才有資金維修。工程師全力修復，維護安全並保持橋梁安全暢通是目標，但全國老舊基礎設施資金不足，影響修復難度。」