東部暴風雪 7500萬人受影響 紐約市雪量估降6～9吋
異常強烈的冬季風暴挾颶風般的凜冽寒風和強降雪，28日晚開始席捲從大西洋中部到東北部的廣大地區，可能大範圍地阻斷交通，至少7500萬人受到影響；最嚴重的新英格蘭東部地區可能降雪兩到三呎，許多學校宣布下周初停課。
維吉尼亞、馬里蘭、新澤西和紐約等州28日即已提前宣布進入緊急狀態，從北卡羅來納州東南部到加拿大邊境的許多城市發布了冬季暴風雪警告，麻州東部、緬因州沿海和新罕布夏州海岸的暴風雪警告為2018年以來最強烈。
暴風雪29日晨將爆炸性地急遽增強，強度遠超「炸彈氣旋」，降雪量最大和風力最強的地區包括康州東部、紐約市近郊的長島東端、羅德島州和麻州東南部等地，將一直持續到中午，部分地區可能出現雷暴雪，麻州普萊茅斯(Plymouth)和布里斯托(Bristol)兩郡以及鱈魚角(Cape Cod)可能一小時降雪三到四吋，羅德島州的普洛維登斯(Providence)和波士頓也可能一小時降雪數吋。
波士頓的降雪量若達到預計的至少22.2吋，將成為有紀錄以來的五場最大降雪之一，最高紀錄為2003年2月18日的27.6吋。麻州的氣象部門建議民眾不要外出，道路將僅限緊急車輛使用，如果民眾必須出門，應攜帶冬季救生用品，被困後待在車裡不要出來。
麻州東部沿海的風力時速55到60哩，鱈魚角和其他海島的風速可達65至75哩，可能導致供電中斷；沿海地區的強風將產生一到三呎高的海潮湧上岸邊，Scituate鎮要求易受洪水影響的海邊住戶主動疏散，氣溫29日夜將顯著下降，如果斷電十分危險。
紐約和新州的95號州際公路一帶處於暴風雪帶的西端邊緣，因此降雪量在相隔不遠的地方可能差異巨大，從地面僅一層雪到需要使用鏟雪機。但氣象部門預計紐約市的降雪量將是六到九吋，陣風時速可達40哩，市府已發布冬季暴風雪警告。
長島地區和新澤西州沿海的Montmouth、Ocean和Marys三郡將降雪逾一呎，但新澤西州內地的降雪大幅減少，從兩吋到八吋不等。
大西洋中部地區28日晚開始的降雪將持續到29日中午，最大降雪量預計八到14吋；華盛頓和巴爾的摩由於處於強降雪的邊緣地帶，降雪量預計兩到三吋，北卡州東南部和維州沿海可能降雪數吋，但馬里蘭州海洋市(Ocean City)可能降雪一呎。
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