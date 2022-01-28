女兒7年前被槍殺 維州男競選國會議員挑戰擁槍派古德

維吉尼亞州男子帕克(右)的記者女兒艾莉森(左)，七年前在電視直播中被槍手射殺，如今他準備競選國會席位，挑戰堅定支持擁槍權的共和黨眾議員古德。(CNN有線電視新聞網截圖)

維吉尼亞州男子帕克(Andy Parker)的女兒七年前在電視直播中被槍手射殺，如今他準備競選國會議員，27日宣布將尋求維州第五國會選區的民主黨眾議員提名 人，挑戰堅定支持擁槍權的共和黨現任國會眾議員古德(Bob Good)。

68歲的帕克長期主張限槍，他的24歲記者女兒艾莉森·帕克(Alison Parker)2015年8月在現場直播時，被心懷憤恨的一個前電視台員工開槍擊中，錄下的凶殺鏡頭在社群媒體 廣泛傳播。

女兒去世後，帕克發誓要一生致力於制止槍枝暴力，推動州議會通過了更嚴的槍枝安全法；如今他認為反對槍枝暴力依然重要，但不是他此次競選國會的主題。

帕克數年來始終不懈地與YouTube等社群媒體交涉，要求撤下女兒慘死的視頻。帕克希望修改「通訊端正法」第230條，認為該條款是社群媒體平台的護身符，在登出造成傷害的內容後可避免擔責。他認為這一議題跨越了黨派，可凝聚第五選區各政黨的民眾。

帕克表示，他的優先競選議題是制止濫用社群媒體，不希望其他人重蹈他的覆轍，「我作為普通公民一直在為此努力，如果成為國會成員，就更有機會完成使命。」帕克說，他現在沒有必要把限槍當做競選議題，因為選民都知道他的主張，他為自己協助維州通過的槍枝安全法自豪。

帕克過去數年是重點討伐谷歌和臉書等大科技公司，認為他們的平台沒有防止和減少極端不實訊息與陰謀論的擴散，包括在他的女兒之死議題上。他多次向聯邦貿易委員會提出控訴，說女兒被謀殺的視頻仍在網上，他曾為此到國會參院作證。

帕克表示，他的國會競選之旅是以實際行動紀念女兒，續寫她的傳奇，「我走的每一步都受到她的激勵。」

此次不是帕克第一次競選公職，他2000年代中期曾是亨利郡理事會的監理，2007年競選國會席位未果。如今在第五選區競爭民主黨眾議員的提名人，他初選時將首先面對兩個黨內對手，最終與共和黨對手角逐的挑戰更嚴峻，前總統川普2020年在第五選區以超過八個百分點獲勝。