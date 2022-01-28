歐記健保1450萬人登記 創新高

歐記健保市場平台今年登記人數創新高，達1450萬人。圖為HealthCare.gov網站。(美聯社)

俗稱「歐記健保 」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)醫療保險 市場，今年共有1450萬民眾登記參加，人數創下紀錄新高。

共有33州參加的HealthCare.gov平台，最近一波公開投保期間共有1000萬民眾登記參加挑選健保方案，另外17州及華府特區則各自擁有依照「可負擔健保法」規定成立的健保登記平台，在15日截止登記前，共有約450萬民眾完成登記。

華盛頓郵報27日報導，今年登記參加「可負擔健保法」的人數比之前最高紀錄還多出近200萬人，歐記健保擁有高人氣，對拜登 總統而言是好消息，因為讓平價健保變得更加普及，向來是拜登國內政策重大目標之一，但某些計畫卻在國會卡關。

報導指出，白宮在衛生部27日公布「可負擔健保法」醫療保險市場今年登記人數前，提早發表拜登聲明指出，拜登對於登記人數創下新高引以為傲。

2010年通過上路的「可負擔健保法」，旨在協助無法透過雇主取得健保的消費者，也能自行購買醫療保險；前總統川普任內與共和黨籍國會議員聯手，數度設法推翻歐記健保但未成功；川普政府後來大刪宣導及宣導計畫費用。

拜登上台後進一步推動擴大歐記健保納保範圍，讓保費進一步趨於平價；華盛頓郵報分析，新冠疫情爆發後，數以百萬計民眾因為失業，無法繼續透過雇主取得健保，在疫情期間凸顯歐記健保的重要性。