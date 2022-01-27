暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋、產生炸彈氣旋

氣象預報本周末東北部新英格蘭區諸州，可能遭到風雪暴來襲，居民出行注意。圖為麻州上月大雪。(美聯社)

東北地區及新英格蘭 區將在28日晚間至29日感受到強烈的東北風暴 (Nor'easter)來襲，紐約市本周末有機會見到2至20吋的積雪量；另外，卡羅來納沿海岸正形成一股威力超強的炸彈氣旋，朝內陸直撲而來。

截至26日上午之前的氣象模型數據，氣象專家們認為未來可能出現兩種極端的情況；其一是暴風圈滯留在離岸距離較遠的地區，只有95號州際公路會出現幾吋高的積雪；但如果暴風圈離沿岸地區的距離縮短，該地區很可能迎來四年來第一場暴風雪。

東北風暴目前持續向中大西洋和東北地區前進，該地區降雪 的情況將自28日起明顯有感。

一般來說，當暴風圈氣壓在24小時內下降至少24毫巴時，就會形成炸彈氣旋；而氣象專家預測，這次出現在卡羅來納沿海岸的炸彈氣旋，威力將會是一般炸彈氣旋的兩倍。

由於氣候變遷的影響，東部沿岸海水溫度上升的速度已超越全球96%的海洋地區，使得颶風和東北風暴等氣候現象更容易生成；尤其近來大西洋西部海域的溫度上升趨近新高，也是造成炸彈氣旋的原因之一。

倘若東北風暴和炸彈氣旋在28日合併，東岸將會有大範圍地區面臨超大降雪，沿海地區也會出現颶風等級的強風，紐約至波士頓一帶也可能迎來2018年第一場暴風雪警報。

不過氣象學家認為要到27日上午才能更準確地預測暴風圈的路徑，更無法得知東北地區和新英格蘭地區會面臨多嚴重的積雪；沿海地區可能出現洪水，嚴重程度亦取決暴風圈路徑。

遭暴風圈襲擊的範圍也可能面臨強風和停電危機，預計26日稍晚至27日上午就會發動冬季風暴監測(Winter storm watches)。

此外，北極上空帶來的冷空氣也可能使降雪情況惡化、暴風圈範圍氣溫急凍；自26日上午，加拿大邊境上空的冷空氣已經延伸至墨西哥灣沿岸地區(Gulf Coast)。

上中西部(Upper Midwest)及五大湖區(Great Lakes)部分地區於26日上午發布風寒指數警報，當時溫度已來到華氏零下40度；位於紐約州內陸的雪城(Syracuse)氣溫也低於零下10度，相對靠海的波士頓則維持在零下10度左右。