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羅家倫珍藏書法捐密大 創校來最大筆藝術捐贈 值1200萬

特派員黃惠玲／綜合報導
羅家倫(右三)、張維楨(左三)夫婦與兩個女兒羅久芳、羅久華及家人 。(密大藝術博物館提供)
羅家倫(右三)、張維楨(左三)夫婦與兩個女兒羅久芳、羅久華及家人 。(密大藝術博物館提供)

密西根大學藝術博物館(University of Michigan Museum of Art，簡稱UMMA)26日表示，該館收到來自中國教育與歷史學家、中國五四運動學生領袖羅家倫家人所捐贈的72件珍貴書法，總值超過1200萬元，；這也是密大創校205年以來，收到的最大一筆藝術品類捐贈。

密大藝術館說，羅家捐出的書法，包括價值不菲的元朝書法家楊維楨(1296-1370)作品，還有明朝王守仁(1472-1529)、文徵明(1470-1559)，以及明末清初的王鐸(1592-1652)等書法大師的真跡。

館內將成立「羅家倫書法收藏區」，屆時可使該館原有的中國書畫與瓷器收藏更加熠熠生輝，此外，藝術館將與密大教師、全球學者合作，在接下來幾年攜手解讀這些藏品。

將這批珍貴書法致贈給UMMA者，為羅家倫的女兒張羅久芳及其丈夫張桂生。羅家倫(1897-1969)為中國「五四運動」的命名者，也是該運動的學生領袖之一，他曾為中國國民黨官員，還是學者、書法家、詩人，他擔任過中央大學、國立清華大學兩所學校的校長。後於1950年遷居台北。

密大藝術館表示，這項捐贈對中國文化史將有顯著貢獻，因為其中包含了20 世紀初許多著名文人的作品，例如蔡元培(1868-1940)、陳獨秀(1879-1942)和沈尹默(1883- 1971)，以及較後期的藝術家徐悲鴻(1895-1953)、張大千(1899-1983)。

這批收藏成為許多歷史人物間追求文化的重要證據，同時也反映了 20 世紀初知識分子的品味和思想交流。

張羅久芳夫婦選擇把這批珍藏捐贈給密大，始於羅氏家族與密大關係源遠流長，羅家倫妻子張維楨早於1927年取得密大政治碩士學位，她就讀期間，還是密大歷史最悠久、最負盛名的巴伯獎學金(The Barbour Scholarships)得主。

羅家倫與張維楨的兩個女兒張羅久芳、羅久華也都是密大校友，大女兒在1957獲得碩士學位，後攻讀博士但未完成學業，小女兒則在1961年畢業於密大碩士班，1972年獲得該校博士學位；羅久芳的另一半張桂生，也在密西根大學獲得地理學碩士(1950)和博士(1955)學位。

過去十年來，羅久華以父親羅家倫名義，在密大研究所設立獎學金資助國際學生， 同時也在UMMA成立了實習基金。

張羅久芳說，「這份禮物不僅是為了紀念我父親，也是我們家族在密西根大學擁有深厚根基的證明。我們感謝密大在當時很少有中國學生出國留學的環境下，為我們提供了機會」。

密西根大學藝術博物館館長歐森(Christina Olsen) 表示，非常感謝羅氏家族，讓世界可以欣賞到如此豐富和珍貴的收藏。

密大中國研究中心所長林安之(Ann Lin) 說，羅家倫館藏將對推動中國書法研究，促進密西根州華人團結，以及密西根大學和該校藝術博物館的發展，都會產生重大影響。

元朝楊維楨書畫作品。(密大藝術博物館提供)
元朝楊維楨書畫作品。(密大藝術博物館提供)
明朝王守仁墨寶。(密大藝術博物館提供)
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明朝文徵明作品。(密大藝術博物館提供)
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