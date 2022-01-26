我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躱」

養老院怎麼選？紅藍卡網站「服務比較」看細節

養老院怎麼選？紅藍卡網站「服務比較」看細節

編譯孫梁／綜合報導
紅藍卡網站公布養老院員工流動率和周末護士值班細節，以便讓民眾比較養老院品質。圖為佛州一養老院在照顧一名85歲的老人。（Getty Images）
紅藍卡網站公布養老院員工流動率和周末護士值班細節，以便讓民眾比較養老院品質。圖為佛州一養老院在照顧一名85歲的老人。（Getty Images）

拜登政府26日推出聯邦醫療保險計畫(Medicare)的服務新舉措，將在聯邦醫療保險網站的「服務比較」(Care Compare)網頁公布養老院的員工流動率和周末護士值班等細節，便於消費者比較養老院的服務品質。

新一輪疫情爆發後，儘管養老院加強了疫苗接種，但染疫和死亡人數仍在增多，而員工的素質對養老院的服務品質與安全至關重要。

消費者若想獲取養老院的訊息，可登入Care Compare網頁並搜尋任何一家養老院，然後點開「瀏覽員工訊息」(View Staffing Information)頁面，就可知道護理員工的周末值班等詳情，以及護士和管理人員的流動率。

「聯邦醫療計畫與醫療補助計畫(Medicaid)服務中心」(CMS)表示，他們對員工流動率和服務品質作比較研究，結果發現只要員工的流動率降低，養老院的總體服務品質就會高。衡量護士流動率低的標準，是一年內護理人員停止工作的比重。CMS從今年夏季開始，將採用員工的流動率等訊息對養老院的服務品質進行評估，以五顆星的方式體現。

CMS主任奇吉塔‧布魯克斯-拉謝爾(Chiquita Brooks-LaSure)表示：「養老院的員工在疫情中的重要性愈顯突出，希望我們公布的訊息有助於提高服務品質。住養老院的人及其家人，也可從我們的網站尋找有價值的訊息。」

養老院的成功與否有賴於服務品質，CMS表示，如果護理人員的流動率低，就會深化與養老院居民的熟悉程度，從而可更快地發現病患可能出現的任何徵兆。

CMS說，網站提供的管理人員流動率，可反映養老院的穩定性、領導與日常經營等，對保證服務的品質也有重要作用。

CMS表示，網上公布的護理和管理人員的訊息，並不會增加養老院的文牘工作量，因為都是已向政府報告的資料，只是過去沒有對外公布。

養老院 聯邦醫療保險 疫情

上一則

大學生走私軍火 他賣73把槍給紐約便衣警 遭控304罪

下一則

拜登簽行政命令 將性騷擾列為美國軍法罪行

延伸閱讀

富裕國家抗疫從窮國搶護士 加劇全球健康不平等趨勢

富裕國家抗疫從窮國搶護士 加劇全球健康不平等趨勢
紐約註冊執照 溫馨護理公司 一站式服務紐約五大區

紐約註冊執照 溫馨護理公司 一站式服務紐約五大區
Omicron襲養老院 7天近9萬住民職員染疫 病歿遽增47%

Omicron襲養老院 7天近9萬住民職員染疫 病歿遽增47%
阿茲海默症新藥太貴 紅藍卡給付僅限臨床實驗病患

阿茲海默症新藥太貴 紅藍卡給付僅限臨床實驗病患

熱門新聞

住在伊州春田市的Xuna Hu感謝大家對她的支持。(Xuna Hu提供)

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

2022-01-20 11:04
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

2022-01-19 21:21
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

2022-01-19 12:50
印度家庭一家四口在試圖從美加邊境非法越境到美國時，因暴露在暴風雪冰凍環境下死亡。(美聯社)

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

2022-01-21 23:15
美國總統拜登又惹出失言風波。路透

影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」

2022-01-24 20:55
英國天體物理學者威爾森(左)來美探視女友謝波德(右)，卻在床上遭來自屋外的流彈擊中頭部喪生。(美聯社)

英學者來美找女友 遭流彈擊中身亡 家屬要討公道

2022-01-22 21:09

超人氣

更多 >
每人3個免費N95口罩 全美開始發

每人3個免費N95口罩 全美開始發
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的