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奪美軍220億美元合約的微軟AR眼鏡 還不能投入作戰

編譯季晶晶／綜合外電
根據五角大廈尚未公開的評估，微軟為美軍開發的新款多功能AR眼鏡還沒做好投入戰鬥部署的準備。取材自美國陸軍網站
根據五角大廈尚未公開的評估，微軟為美軍開發的新款多功能AR眼鏡還沒做好投入戰鬥部署的準備。取材自美國陸軍網站

根據五角大廈的測試辦公室，微軟Microsoft）為美軍開發的新款多功能AR眼鏡雖展現潛力，但還沒做好投入實戰部署的準備。

五角大廈作戰測試主任向陸軍提交一份非公開評估報告說，雖然微軟的整合視覺增強系統（IVAS）自2018年奪得美軍10年合約以來獲致進展，但「還沒有展示作為戰鬥裝置的能力」。這份針對IVAS的報告將在美國陸軍即將出爐的年度報告中公開。

微軟的IVAS是要為美軍地面部隊開發出一種類似戰機飛行員戴的、可顯示資訊的頭盔式面罩，也就是定製版的微軟HoloLens智慧眼鏡，可以讓指揮官將訊息投射到士兵眼前，這款AR眼鏡還有夜視功能。

評估報告說，原型設計改善後進行初步評估，「展現出進步的能力」，而且「舒適度和視野都提升」。

陸軍發言人Courtney Bacon表示，美軍去年3月下訂首批5,000支IVAS，共計3.73億美元，至今僅支付4,000萬美元，要「驗證核實」才全額付款。預訂9月30日點收裝置後，會支付剩餘的3.33億美元。

美軍去年10月宣布延遲IVAS的部署，以便有更多時間準備全速生產之前必須進行的實戰測試。原訂去年9月進行的測試，現在延到5月。評估報告指出，「美軍應制定適當測試和評估策略，能在測試前量化已知缺陷的改善程度」。

測試辦公室發言人Jessica Maxwell在另一份聲明中表示，要決定IVAS在5月的測試是否能有效運作，重點在「配備IVAS的近距離戰鬥部隊能否在實際作戰環境裡成功完成任務」。她說，美軍和微軟必須改善顯示的品質和可靠性，目前正就零組件進行測試。

微軟 五角大廈 Microsoft

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