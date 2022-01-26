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維珍銀河太空旅遊須繳稅 新墨州跨黨派提案

記者張聲肇／綜合報導
新墨西哥州議員提出法案，打算向維珍銀河太空公司收取太空旅遊票稅。圖為載有創辦人布蘭森的維珍銀河火箭飛機，去年7月降落新墨西哥。(美聯社)
新墨西哥州議員提出法案，打算向維珍銀河太空公司收取太空旅遊票稅。圖為載有創辦人布蘭森的維珍銀河火箭飛機，去年7月降落新墨西哥。(美聯社)

新墨西哥州議員已提出跨黨派法案，計畫向維珍銀河太空公司(Virgin Galactic)收取太空旅遊票稅，堵住太空旅客免繳稅的財稅漏洞。

新墨州納稅人為吸引業者到該州建造、經營太空飛行起降站，已經投資了數以百萬計的資金；州政府曾向州民保證，太空起降站會創造高薪的航太業職位，對旅遊業及經濟發展帶來的好處，是「高收益」的投資。

美聯社報導，該州南部「美國太空航站」很快就會有商業航班定期起降，太空艙票售價不菲，該法案預定從中分一杯羹。

根據Las Cruces太陽新聞報，維珍銀河去年秋天告訴投資人，該公司太空旅遊艙位已有將近700人預訂，每張票45萬元，新墨州議會擬每張徵收3萬1000元的稅。

法案共同提案人民主黨籍州眾議員麥昆(Matthew McQueen)說，如果維珍銀河的太空旅遊航班能夠定期出航，新墨州人民將是新增稅收的受益人，「我實在想不出不徵這項稅的理由。」

該州稅務廳2019年解釋法令時，把太空旅遊的乘客當作「貨品」，運載費用得以免稅；共和黨州議員哈珀(Jason Harper)說，當初審議免稅項目時，沒人想到有朝一日，人會變成「運載貨」。

議員們在法案中提議修法，修正稅則中「從新墨州升空、營運或收回的太空工具或運載貨得免付稅」的條文；美聯社說，條文將改為「運載人到太空或接近太空的銷售行為，得課稅。」

維珍銀河公司說，它明白新墨州議員的修法構想，它將與州政府合作，制定「支持雙方共目標的政策。」這個共同目標是發展航太事業。

太空 投資 航太

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