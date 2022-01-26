我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任

要教授噤聲 聯邦法官：佛羅里達大學侵犯言論自由

記者顏伶如／綜合報導
聯邦地區法官裁定，佛羅里達大學必須停止禁止教授在法庭上提供對州政府不利證詞的規定，使六位提告教授獲得重大勝利。(取材自YouTube)
聯邦地區法官裁定，佛羅里達大學必須停止禁止教授在法庭上提供對州政府不利證詞的規定，使六位提告教授獲得重大勝利。(取材自YouTube)

佛州北區美國聯邦區域法院法官沃克(Mark E. Walker)日前裁定，佛羅里達大學(University of Florida)必須停止禁止教授在法庭上提供對州政府不利證詞的規定。這項裁決讓指控校方侵犯言論自由的六位提告教授獲得重大勝利。

沃克指出，佛羅里達大學企圖要求教授噤聲，不得在法庭上基於專業意見提供對州政府不利的證詞，因為校方害怕得罪掌握學校經費的州政府官員及州議員。

長達74頁的裁決書指出，佛羅里達大學大學的作法就像香港大學上個月移除紀念六四的25呎雕塑「國殤之柱」，理由顯然是擔心觸怒中國政府。

沃克寫道，對於佛羅里達大學來說，解決方式非常簡單，「就是所作所為不要再向香港的學校同業看齊」。

佛羅里達大學發言人費南德茲(Hessy Fernandez)說，校方主管將檢視裁決書內容，才會決定是否上訴。

2012年獲得當時總統歐巴馬任命為聯邦法官的沃克在裁決書中指出，身為被告的學校，向法院提供的證據非常空洞，原告一方的證據則「多到滿出來」。

沃克表示，這起案件從表面看來，學校規定顯然違反憲法第一修正案，因為學校要求批評州政府的教授們噤聲，但學校讓其他教授繼續暢所欲言，其實還違反了觀點歧視(viewpoint discrimination)原則。

共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)因為這起案件遭到輿論批評；媒體報導傳出德桑提斯要求學校控制曾經批評州政府政策的教職員工；不過，德桑提斯否則曾對學校施壓。

這起訴訟案件讓大量證據隨之曝光，包括某些教職人員曾接到警告，不得在與媒體互動時批評德桑提斯或佛羅里達大學的疫情處理方式，後來禁令還擴大為要求教職人員不得發布與新冠疫情有關的統計數據。

教授委任律師歐尼爾(David O'Neil)說，法院的裁決是「重大勝利」；他說，法官體認到學校的手段是想讓州立大學受到州政府執政黨控制，「如果第一修正案有任何意義的話，就是政府不能基於自己的觀點，挑選哪些言論是被允許的」。

德桑提斯 佛州 疫情

上一則

薛奈德「危險境地」39連勝 獎金近132萬

下一則

大學理事會：SAT考試將全面數位化

延伸閱讀

阿拉巴馬州國會選區 聯邦法院下令「再重畫」

阿拉巴馬州國會選區 聯邦法院下令「再重畫」
裸照外流遭勒索 佛州議員推立法堵色情

裸照外流遭勒索 佛州議員推立法堵色情
劍指維珍銀河？新墨州提案「太空旅遊要繳稅」

劍指維珍銀河？新墨州提案「太空旅遊要繳稅」
猶太會堂綁匪曾被英國調查 作案前住德州收容所

猶太會堂綁匪曾被英國調查 作案前住德州收容所

熱門新聞

住在伊州春田市的Xuna Hu感謝大家對她的支持。(Xuna Hu提供)

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

2022-01-20 11:04
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

2022-01-19 21:21
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

2022-01-19 12:50
印度家庭一家四口在試圖從美加邊境非法越境到美國時，因暴露在暴風雪冰凍環境下死亡。(美聯社)

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

2022-01-21 23:15
春田市Lowe's店裡的一名白人婦女，對讓出火盆給她的Xuna不僅未道謝，反而要她「滾回你的國家」。(截自影片)

華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援

2022-01-18 19:39
英國天體物理學者威爾森(左)來美探視女友謝波德(右)，卻在床上遭來自屋外的流彈擊中頭部喪生。(美聯社)

英學者來美找女友 遭流彈擊中身亡 家屬要討公道

2022-01-22 21:09

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時