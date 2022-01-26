要教授噤聲 聯邦法官：佛羅里達大學侵犯言論自由

聯邦地區法官裁定，佛羅里達大學必須停止禁止教授在法庭上提供對州政府不利證詞的規定，使六位提告教授獲得重大勝利。(取材自YouTube)

佛州 北區美國聯邦區域法院法官沃克(Mark E. Walker)日前裁定，佛羅里達大學(University of Florida)必須停止禁止教授在法庭上提供對州政府不利證詞的規定。這項裁決讓指控校方侵犯言論自由的六位提告教授獲得重大勝利。

沃克指出，佛羅里達大學企圖要求教授噤聲，不得在法庭上基於專業意見提供對州政府不利的證詞，因為校方害怕得罪掌握學校經費的州政府官員及州議員。

長達74頁的裁決書指出，佛羅里達大學大學的作法就像香港大學上個月移除紀念六四的25呎雕塑「國殤之柱」，理由顯然是擔心觸怒中國政府。

沃克寫道，對於佛羅里達大學來說，解決方式非常簡單，「就是所作所為不要再向香港的學校同業看齊」。

佛羅里達大學發言人費南德茲(Hessy Fernandez)說，校方主管將檢視裁決書內容，才會決定是否上訴。

2012年獲得當時總統歐巴馬任命為聯邦法官的沃克在裁決書中指出，身為被告的學校，向法院提供的證據非常空洞，原告一方的證據則「多到滿出來」。

沃克表示，這起案件從表面看來，學校規定顯然違反憲法第一修正案，因為學校要求批評州政府的教授們噤聲，但學校讓其他教授繼續暢所欲言，其實還違反了觀點歧視(viewpoint discrimination)原則。

共和黨籍佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)因為這起案件遭到輿論批評；媒體報導傳出德桑提斯要求學校控制曾經批評州政府政策的教職員工；不過，德桑提斯否則曾對學校施壓。

這起訴訟案件讓大量證據隨之曝光，包括某些教職人員曾接到警告，不得在與媒體互動時批評德桑提斯或佛羅里達大學的疫情 處理方式，後來禁令還擴大為要求教職人員不得發布與新冠疫情有關的統計數據。

教授委任律師歐尼爾(David O'Neil)說，法院的裁決是「重大勝利」；他說，法官體認到學校的手段是想讓州立大學受到州政府執政黨控制，「如果第一修正案有任何意義的話，就是政府不能基於自己的觀點，挑選哪些言論是被允許的」。