薛奈德「危險境地」39連勝 獎金近132萬

老字號益智搶答節目「危險境地」(Jeopardy!)參賽者艾咪．薛奈德24日晚間締造該節目的歷史，連續拿下39次勝利，成為該節目第二位連勝且累計獎金第二高的參賽者。(美聯社)

老字號電視益智搶答節目「危險境地」(Jeopardy!)參賽者艾咪．薛奈德(Amy Schneider)24日晚再度打敗其他競爭者，連續拿下39次勝利，締造該節目的歷史，正式成為該節目第二位連勝且累計獎金第二高的參賽者。

薛奈德打破另一名超級冠軍阿莫迪(Matt Amodio)的紀錄，阿莫迪去年秋季共計拿下38場勝利；而該節目的空前冠軍詹寧斯(Ken Jennings)則恰好擔任節目嘉賓，他截至2004年共拿下74次冠軍和逾250萬元獎金。

薛奈德過去兩個月持續累積勝利戰積，目前總共累積131萬9800元獎金。她在「雙倍危險境地」(Double Jeopardy!)的最後拿到3萬7600元，獎金遠遠超過第二名決勝者的4000元。

不過她在「最終危險境地」(Final Jeopardy!)時，罕見答錯美國博物館 的題目，輸掉2萬5000元賭金，她最後在該集拿到1萬2600元獎金。

詹寧斯宣布：「妳現在了締造『危險境地』連勝第二久的歷史。」同時觀眾爆出掌聲，詹寧斯繼續說：「讓我們看看這能持續多久，各位，就從明天開始。」

42歲的薛奈德在「危險境地」發布的聲明指出，這感覺依舊好不真實，「現在我覺得，『好，我剛完成一件了不起的事』，這感覺很棒。」

薛奈德住在加州奧克蘭 (Oakland)，擔任工程師主管，她去年11月17日第一次在節目現身，打敗贏得五場勝利的何安卓(Andrew He，音譯)；在那之後，薛奈德很快成為首位符合冠軍賽的跨性別參賽者，一路闖關並多次獲勝。

薛奈德在1月初成為首位在一般播出季累積獎金突破100萬元的女性參賽者；她去年12月接受華盛頓郵報訪問時表示：「我一直覺得，『危險境地』應該會是我擅長的事物。」

薛奈德成為觀眾最愛參賽者，且目前尚未遇到其他長期參賽者因參賽習慣而面臨的困境，不過她也表示：「如果最後得做出惹惱觀眾才能贏的事，那麼我會做。」