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大學理事會：SAT考試將全面數位化

記者顏伶如／綜合報導
SAT大學入學標準化考試將全面數位化，學生不必再帶鉛筆應試，考試時間也將縮短為兩小時。圖為馬里蘭州一名學生在模擬參加SAT考試。(美聯社)
SAT大學入學標準化考試將全面數位化，學生不必再帶鉛筆應試，考試時間也將縮短為兩小時。圖為馬里蘭州一名學生在模擬參加SAT考試。(美聯社)

大學入學SAT標準化考試將出現大幅改變，不僅未來將全面數位化，揚棄傳統式的紙本考題與答案卷，學生不必再帶鉛筆與橡皮擦應考，考試時間也將從原本的三小時縮短為兩小時。

包括哈佛大學(Harvard University)在內等美國知名學府，自從新冠疫情發生之後，紛紛宣布招收大學新生時，SAT或ACT標準化考試成績改為自願選擇提交(Test-Optional)；加州大學(University of California)則更進一步表示，SAT與ACT成績不再做為入學標準。

華盛頓郵報25日報導，美國大學理事會(College Board)25日宣布的最新改革，明年3月起將先國際考場實施，美國國內考場則在2024年春季前上路，但不打算讓學生在家裡以數位方式應考。

大學理事會表示，因為電腦格式關係，新版SAT考試形式將變得簡潔，滿分仍為1600分，對於想要申請大學的學生來說，SAT仍是展現個人實力的利器。

大學理事會大學入學審查部副總監普莉西拉‧羅德里格茲(Priscilla Rodriguez)說，數位版SAT考試作答方式將更簡易，考試舉行也更方便，更符合潮流。

華盛頓郵報指出，SAT考試其他改變還包括，允許數學項目考試時全程使用計算機，閱讀項目的章節將縮短，內容變得多元化，考試結束後幾天即可知道成績，不必像過去一樣等候數周。

大學理事會指出，學生可以攜帶自己的筆記型電腦或學校提供的電子裝置前往考場參加考試，軟體設計能讓學生在電腦出現技術問題時持續考試，大學理事會將提供設備給沒有自備電腦的學生使用。

大學理事會表示，過去半世紀以來，SAT考試時間至少為三小時，為配合考試時間壓縮至兩小時，考試形態首度採用名稱為「適性測驗」(adaptive testing)的電腦程序。數學及閱讀寫作兩個項目各占800分，考題順序安排則由淺入深，根據第一組題目作答狀況，決定後續題目難易，以便讓學生回答適合個人程度的考題，清楚掌握學生對於某些重要知識是否熟練。

主考官員指出，SAT改採電腦化考試有助於大學理事會杜絕舞弊， 降低題本遭竊風險，考題內容將有較多變化。

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