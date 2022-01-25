美日聯合演習 F-35C戰機降落失敗 證實「掉入南海」

美國海軍一架F-35C匿蹤戰機24日降落「卡爾文森號」航艦失敗，第七艦隊證實該戰機隨後掉入南海，現正評估回收的選項。資料照片。(路透)

美國海軍與日本 海上自衛隊正在南海舉行聯合演習，24日卻發生一架F-35C匿蹤戰機在「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航空母艦上試圖降落失敗和飛官彈射逃生。美軍證實，這架F-35C戰機掉入南海，現正評估回收的選項。

美國海軍第七艦隊發言人林格上尉（Lieutenant Nicholas Lingo）表示，「我可以證實，這架飛機在著艦期間碰撞（impacted）飛行甲板，隨後掉到水裡」，並指「美國海軍正為該F-35C戰機制訂回收作業安排」。

路透報導，有記者提及一分沒有消息來源的媒體報導，稱該文暗示有人擔心失事飛機會落入中國大陸的手中。對此，林格上尉答稱，「我方無法推測中華人 民共和國在此事的意圖是什麼」。

根據軍聞網站《The Drive- Warzone》轉述，第七艦隊目前沒有額外消息可以提供。事故發生確切原因仍然不明，據指美國海軍已展開調查。

這起降落失敗事件共造成飛官在內的7人受傷，飛官與另外2名水兵經傷患後送（MEDEVAC）至菲律賓首都馬尼拉的一處醫療設施，4名水兵則由艦上醫務人員治療，所有受傷水兵經通報「已康復或正處於穩定狀態」。