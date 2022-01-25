我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

等換心拒接種 波士頓患者第1順位被除名 家屬喊不公

Omicron傳播力太強 美國每日新冠死亡破2100人

美日聯合演習 F-35C戰機降落失敗 證實「掉入南海」

編譯周辰陽／即時報導
美國海軍一架F-35C匿蹤戰機24日降落「卡爾文森號」航艦失敗，第七艦隊證實該戰機隨後掉入南海，現正評估回收的選項。資料照片。(路透)
美國海軍一架F-35C匿蹤戰機24日降落「卡爾文森號」航艦失敗，第七艦隊證實該戰機隨後掉入南海，現正評估回收的選項。資料照片。(路透)

美國海軍與日本海上自衛隊正在南海舉行聯合演習，24日卻發生一架F-35C匿蹤戰機在「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航空母艦上試圖降落失敗和飛官彈射逃生。美軍證實，這架F-35C戰機掉入南海，現正評估回收的選項。

美國海軍第七艦隊發言人林格上尉（Lieutenant Nicholas Lingo）表示，「我可以證實，這架飛機在著艦期間碰撞（impacted）飛行甲板，隨後掉到水裡」，並指「美國海軍正為該F-35C戰機制訂回收作業安排」。

路透報導，有記者提及一分沒有消息來源的媒體報導，稱該文暗示有人擔心失事飛機會落入中國大陸的手中。對此，林格上尉答稱，「我方無法推測中華人民共和國在此事的意圖是什麼」。

根據軍聞網站《The Drive- Warzone》轉述，第七艦隊目前沒有額外消息可以提供。事故發生確切原因仍然不明，據指美國海軍已展開調查。

這起降落失敗事件共造成飛官在內的7人受傷，飛官與另外2名水兵經傷患後送（MEDEVAC）至菲律賓首都馬尼拉的一處醫療設施，4名水兵則由艦上醫務人員治療，所有受傷水兵經通報「已康復或正處於穩定狀態」。

華人 日本

上一則

劍指維珍銀河？新墨州提案「太空旅遊要繳稅」

延伸閱讀

解放軍殲16D電戰機 「咆嘯狼」罕見擾台

解放軍殲16D電戰機 「咆嘯狼」罕見擾台
F-35戰機降落航母生意外 美海軍7傷 飛行員彈射逃生

F-35戰機降落航母生意外 美海軍7傷 飛行員彈射逃生
空軍F-16V戰機失事背後故事

空軍F-16V戰機失事背後故事
拉法葉佣金求償戰還在打 台海軍砸262萬美元與法對決

拉法葉佣金求償戰還在打 台海軍砸262萬美元與法對決

熱門新聞

住在伊州春田市的Xuna Hu感謝大家對她的支持。(Xuna Hu提供)

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

2022-01-20 11:04
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

2022-01-19 21:21
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

2022-01-19 12:50
印度家庭一家四口在試圖從美加邊境非法越境到美國時，因暴露在暴風雪冰凍環境下死亡。(美聯社)

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

2022-01-21 23:15
春田市Lowe's店裡的一名白人婦女，對讓出火盆給她的Xuna不僅未道謝，反而要她「滾回你的國家」。(截自影片)

華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援

2022-01-18 19:39
英國天體物理學者威爾森(左)來美探視女友謝波德(右)，卻在床上遭來自屋外的流彈擊中頭部喪生。(美聯社)

英學者來美找女友 遭流彈擊中身亡 家屬要討公道

2022-01-22 21:09

超人氣

更多 >
4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時