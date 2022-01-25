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「庫存只夠用5天」 商務部警告：晶片缺貨延續至年底

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「庫存只夠用5天」 商務部警告：晶片缺貨延續至年底

編譯洪啟原／綜合外電
美商務部長雷蒙多認為，距離走出困境仍有很長一段路，因這與半導體供應問題有關。（路透）
美商務部長雷蒙多認為，距離走出困境仍有很長一段路，因這與半導體供應問題有關。（路透）

拜登政府得出結論認為，全球晶片缺貨至少將延續到今年下半年，將對汽車製造商和消費電子產業在內的眾多美國企業造成長期壓力。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）25日表示，官員計畫對一些指控展開調查，調查汽車和醫療設備製造商所用的晶片是否存在價格詐欺。

雷蒙多與記者討論商務部的行業調查結果時說：「我們距離走出困境還有很長一段路，因這與半導體供應問題有關。」

這份報告調查了與晶片供應鏈有關的150多家公司，報告說：「晶片供需出現嚴重、持續的不協調情況，受訪企業預估，這些問題在未來六個月內不會消失。」

報告也說，儘管拜登政府為緩解晶片供應短缺努力了好幾個月，但半導體供應鏈仍然脆弱。報告說： 「需求繼續遠遠超過供應。」

雷蒙多說，晶片庫存中值從40天下降至不到5天，她說：「對我來說，這個數據顯示供應鏈有多脆弱：庫存只夠用五天，沒有出錯的餘地。」

商務部的報告突顯拜登政府因應晶片缺貨危機時，可用的選項有限，這場危機已導致電子設備生產延宕、汽車業被迫停工休假。晶片短缺也是推升通膨上揚的關鍵因素；通膨不僅使白宮心煩意亂，還可能左右美國11月期中選舉結果。

許多產業高管早已警告，晶片缺貨問題要到今年下半年才會緩解，由於零組件缺貨，部分產品的生產將延後至2023年。雖然產業可能永遠無法擺脫景氣循環周期，但當前的旺盛需求可能持續到2025年。

報告也說，晶片短缺對醫療設備、寬頻及汽車業的影響尤其嚴重。官員計畫立刻集中精力解決供應鏈瓶頸問題。

報告也發現，2021年晶片需求中值比2019年高出17％，但供應沒有同步增加。

調查結果顯示，半導體產品的庫存中值，已從2019年的40天下至2021年的不到5天，一些關鍵行業的庫存甚至更低。任何對海外製造商的干擾，例如新冠疫情或與氣候相關的事件，都可能導致美國停工和企業員工被迫休假。

晶片 供應鏈 汽車

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