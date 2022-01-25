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在距地球100萬哩「就定位」 韋伯望遠鏡6月開工

記者張聲肇／綜合報導
全世界最強大的韋伯太空望遠鏡24日抵達距地球100萬哩的觀測位置，準備開始進行「窺視宇宙誕生奧秘」的任務。(美聯社)
全世界最強大的韋伯太空望遠鏡24日抵達距地球100萬哩的觀測位置，準備開始進行「窺視宇宙誕生奧秘」的任務。(美聯社)

全世界最強大的韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)24日在地球100萬哩的太陽外圍「就定位」，準備開始進行「窺視宇宙誕生奧秘」的任務。

聯邦航空暨太空總署(NASA)說，從地球升空一個月的韋伯望遠鏡發動火箭推進器近5分鐘後，抵達指定的太陽四周軌道，這部價值100億元天文觀測儀的鏡面罩必須精準調整好方向，等紅外線監視器冷卻下來，才能於6月開始科學觀測任務。

位於巴爾的摩的地面控制人員看到韋伯又順利踏出一步，喜不自禁。NASA署長納爾遜(Bill Nelson)說，「我們又往發現宇宙奧秘靠近了一步，我等不及要看看夏天韋伯發回來第一批新宇宙觀的照片了！」

它發回地球的照片，將比往常收到的，更能讓天文學家看到137億年前，第一顆行星和第一個星系剛開始形成的情形，那是離我們這個宇宙誕生的「大霹靂」僅1億年後的情況。

韋伯的功能，除了觀測行星與天體，也可掃描宇宙各大氣層間的天體，尋找可能的生命跡象。

韋伯去年聖誕節翌日從法屬蓋亞那升空後，不到兩個禮拜，就開始令人驚心動魄的「展翅」壯舉，把網球場大小的太陽光防護鏡鋪展開來。金黃色的21呎(6.5公尺)鏡片在幾天內「擺設」完成。

24日它飛到二號拉格朗日點( Lagrange point)，就是太陽與地心引力的平衡點，這重達7噸的太空飛行器就可永遠面對著地球的夜晚面，避開太陽的照射，讓上面的紅外線觀測儀，得以在冰冷的環境下運作。

它離我們100萬哩(160萬公里)，比月球離我們地球的距離，四倍有餘。

之前的哈伯望遠鏡離地球僅330哩(530公里)，完全不能比，也因此，韋伯一旦出問題，根本無法派太空人前去修理，也顯示這個月「作業前部署」行動多重要，不得稍有差池。

太空人曾五度修理哈伯，第一次1993年出問題的是鏡片模糊，那是在地球上製造時期就出現的瑕疵。

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