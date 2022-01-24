我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

27年前奧克拉荷馬市爆炸案勇救5人 盲眼英雄逝世

中央社／奧克拉荷馬市24日綜合外電報導
在美國1995年奧克拉荷馬市爆炸案中，協助5人從一棟聯邦大樓瓦礫堆撤離的盲人男子華希本（Raymond Washburn）日前在家中逝世，享壽75歲。 美聯社
在美國1995年奧克拉荷馬市爆炸案中，協助5人從一棟聯邦大樓瓦礫堆撤離的盲人男子華希本（Raymond Washburn）日前在家中逝世，享壽75歲。 美聯社

在美國1995年奧克拉荷馬市爆炸案中，協助5人從一棟聯邦大樓瓦礫堆撤離的盲人男子華希本（Raymond Washburn）日前在家中逝世，享壽75歲。

1995年4月19日，一輛裝有炸藥的卡車將艾佛瑞德P.莫拉聯邦大樓（Alfred P. Murrah Federal Building）炸毀，造成168人罹難。

華希本當年在這棟大樓的4樓經營小吃店，案發時，4名顧客和一名員工在店內，華希本帶領這些人逃離遭襲擊的大樓。

華希本的表兄弟魏特曼（Richard Wittman）告訴奧克拉荷馬市媒體KWTV，他為華希本感到驕傲，不只是為他在爆炸案當天救人之舉，也是為其一生的生活方式。

「所以從這個意義上說，他在（案發時）能夠發揮作用，在人生中、工作上以及日常走自己的路，他是英雄。」

華希本在為奧克拉荷馬市國家紀念公園（Oklahoma City National Memorial and Museum）錄製的訪談中，描述自己如何帶領顧客和員工離開他的小吃店。

「因為我看不見，我比他們有優勢。我覺得這就是你知道你想盡自己所能幫助別人的時刻。我知道怎麼離開（遭攻擊的聯邦大樓）。我只是不知道一路上我們會遇到什麼。」

華希本的友人史密斯（Princella Smith）在21日舉辦的葬禮上表示，華希本的心在爆炸案當天「照亮了黑暗」，協助引領他人脫離險境。

「他（華希本）告訴他們前進，沿著樓梯間行進。他說：『你得加油跟上。我們得離開這裡。』」

華希本是美國原住民尤奇族（Yuchi）一員，曾擔任奧克拉荷馬市盲人協會等組織的主席。

原住民

上一則

游泳健將如今連騎腳踏車都累 新冠患者痊癒後仍受長期後遺症所苦

延伸閱讀

獲聯邦批准 第2大道地鐵線進入工程設計階段

獲聯邦批准 第2大道地鐵線進入工程設計階段

卜君毅轉任聯邦住房部第九區主管 聖蓋博議員缺待補

卜君毅轉任聯邦住房部第九區主管 聖蓋博議員缺待補
屋崙聯邦大樓、法院疑似出現炸彈 民眾緊急撤離

屋崙聯邦大樓、法院疑似出現炸彈 民眾緊急撤離
北加州奧克蘭聯邦法院大樓 疑似出現炸彈

北加州奧克蘭聯邦法院大樓 疑似出現炸彈

熱門新聞

住在伊州春田市的Xuna Hu感謝大家對她的支持。(Xuna Hu提供)

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

2022-01-20 11:04
春田市Lowe's店的白人男員工，忽視Xuna受到歧視，反而控告她錄影危害全店安全而要求她刪除影片。(影片截圖)

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

2022-01-17 22:05
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

2022-01-19 21:21
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

2022-01-19 12:50
印度家庭一家四口在試圖從美加邊境非法越境到美國時，因暴露在暴風雪冰凍環境下死亡。(美聯社)

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

2022-01-21 23:15
春田市Lowe's店裡的一名白人婦女，對讓出火盆給她的Xuna不僅未道謝，反而要她「滾回你的國家」。(截自影片)

華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援

2022-01-18 19:39

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是