我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

NBA／才邀訪中國 康特：姚明Instagram封鎖我

蜘蛛人再奪北美票房冠軍 全球狂賣17億 居影史第六

編譯徐薏茹／綜合23日電
索尼漫威英雄電影「蜘蛛人：無家日」上映第六周重返北美票房第一，並且晉升成為全球票房影史第六高的電影。圖為紐約國際動漫博覽會期間，許多動漫迷打扮成蜘蛛人。(美聯社)
索尼漫威英雄電影「蜘蛛人：無家日」上映第六周重返北美票房第一，並且晉升成為全球票房影史第六高的電影。圖為紐約國際動漫博覽會期間，許多動漫迷打扮成蜘蛛人。(美聯社)

索尼漫威英雄電影蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)上上周讓出占據一個月的票房冠軍寶座，退居第二名，然而新進冠軍「驚聲尖叫」(Scream)冠軍位子還未坐熱，上周再度被人氣超級英雄擠下，「蜘蛛人：無家日」上映第六周重返北美票房第一，並且晉升成為全球票房影史第六高的電影。

「蜘蛛人：無家日」上周北美票房進帳1410萬元，全球票房目前共累計約17億，超越「侏儸紀世界」(Jurassic World)和「獅子王」(The Lion King)；北美票房目前總計約7億2100萬元，躋身北美影史第四名。

「驚聲尖叫」上映第二周票房下滑59%，為恐怖片常見情況，第二周約賣出1240萬元，截至目前為止總票房累計5130萬元。

環球影業音樂動畫片「歡樂好聲音2」(Sing 2)上周排名第三，上映第五周票房收入為570萬元，全球票房累計2億4120萬元。

上周電影排名競爭並不激烈，蜘蛛人輕鬆打敗其他對手，國內僅兩部新電影上映，分別為「日月人魚：國王的女兒」(The King’s Daughter)及「誰可以這樣愛我」(Redeeming Love)，兩部皆非熱門強檔片，其中「日月人魚」早於2014年拍攝完畢，上映檔期不斷延後至今，中國女星范冰冰飾演片中人魚一角，然而因其2018年逃稅風波，恐將影響片中戲份。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「這是非常緩慢的周末，1月通常不是電影的旺季，也許要再等一陣子才會有另一部熱門強片，但是一旦我們做到了閘門就可能開啟。」

電影 蜘蛛人 索尼

上一則

欠債要被扣押 水晶合韻號急駛離邁阿密、改泊巴哈馬

下一則

爽 打開垃圾郵件 密州女才知竟中了300萬元兆彩

延伸閱讀

蜘蛛人重奪北美寶座 票房超越「侏儸紀世界、獅子王」

蜘蛛人重奪北美寶座 票房超越「侏儸紀世界、獅子王」
看仔細...湯姆克魯斯版「鋼鐵人」首曝光 真的是他？

看仔細...湯姆克魯斯版「鋼鐵人」首曝光 真的是他？
中國電影人趙軍腦溢血去世 朋友圈哀痛告別

中國電影人趙軍腦溢血去世 朋友圈哀痛告別
黑衣蜘蛛人單頁漫畫336萬拍出 創紀錄

黑衣蜘蛛人單頁漫畫336萬拍出 創紀錄

熱門新聞

住在伊州春田市的Xuna Hu感謝大家對她的支持。(Xuna Hu提供)

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

2022-01-20 11:04
春田市Lowe's店的白人男員工，忽視Xuna受到歧視，反而控告她錄影危害全店安全而要求她刪除影片。(影片截圖)

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

2022-01-17 22:05
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

2022-01-19 21:21
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

2022-01-19 12:50
印度家庭一家四口在試圖從美加邊境非法越境到美國時，因暴露在暴風雪冰凍環境下死亡。(美聯社)

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

2022-01-21 23:15
春田市Lowe's店裡的一名白人婦女，對讓出火盆給她的Xuna不僅未道謝，反而要她「滾回你的國家」。(截自影片)

華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援

2022-01-18 19:39

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人