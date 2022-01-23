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線上報稅須用自拍照證明身分? 國稅局大動作闢謠

編譯陳韻涵／綜合22日電
媒體報稱用國稅局線上工具者需透過自拍照驗證身分，國稅局澄清這個項消息「錯得離譜」。圖為位於華府的國稅局總部。(Getty Images)
媒體報稱用國稅局線上工具者需透過自拍照驗證身分，國稅局澄清這個項消息「錯得離譜」。圖為位於華府的國稅局總部。(Getty Images)

媒體報導說今夏起，想用國稅局(IRS)線上工具的納稅人，必須透過自拍照以及安全技術承包商「ID.me」的帳戶驗證身分，但國稅局發言人澄清，這項消息「錯得離譜」。

國稅局官網既有的線上帳戶只需要一組電郵和密碼就能存取資料，但國稅局表示，這種方式到了今夏將不再適用。

國稅局此舉意在保障納稅人，避免潛在的身分竊盜事件發生；隱私倡議團體則表示，這種方式侵犯個人隱私，且ID.me本身就有黑歷史。

隱私權維權組織「監控科技監督計畫」(Surveillance Technology Oversight Project)科技與營運主任辛格(Jackie Singh)推文寫道，「當它們的數據無可避免的外洩時，只會讓問題更加嚴重。」  

政府數據估計，今夏起需要身分驗證的國稅局線上服務系統，上個財年使用了6000萬次。

國稅局發言人並未回答「哥倫比亞廣播公司」(CBS News)徵詢ID.me 已有多少新帳戶，僅表示國民申報退稅時毋須上傳自拍照或創建ID.me的新帳戶，指該消息「錯得離譜」。

該發言人表示，「國稅局重申，納稅人可以不用提供自拍照或透過第三方公司驗證資料，就能提交稅務資訊，納稅方法包括從銀行帳戶扣款、刷卡，以及毋須使用臉部辨識科技或申辦帳戶的方式。」

不過，納稅人需要登入新的安全系統，瀏覽過去的支付情況，以存取兒童抵稅額(child tax credit)資料。

國稅局向來難以保全納稅人的數據，甚至在2015年一度基於身分竊盜事件關閉線上服務。

加州會計師莫瑞斯(Daniel Morris)說，「隱私與數據竊盜對國稅局而言是重大事件，國稅局怕極了駭客，相關改善措施是為了優化系統並確保數據獲得保障。」

然而，ID.me並非無懈可擊。彭博(Bloomberg)報導，ID.me曾在失業給付程序中出過差錯，加州一名參議員當時批評該公司「讓數以千計合法申請者不知所措」。

國稅局 隱私 加州

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