影射非裔不是美國人？ 麥康諾被槓上 反控批評者蠻橫

演說時一句「非裔選民和美國人的投票率相當接近」遭到反對人士大力抨擊的麥康諾，反擊批評者扭曲他的話。(美聯社)

參議院少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell，肯塔基州)日前發表對投票 權法案的看法，其中一段話被影射他暗指非裔 選民不是美國人而遭抨擊；他反擊稱批評者扭曲他的措詞，相當「冒犯而且蠻橫」。

麥康諾21日在記者會上解釋：「這些批評的人非常蠻橫地扭曲我那天說的話，只因為我在演說時無意間漏了一個字，(批評者)嚴重地冒犯到我。」

麥康諾先是在19日表態反對民主黨的投票權法案，並解釋：「如果你仔細看過統計，你會發現非裔選民和美國人的投票率相當接近」；然而，這句話卻被影射麥康諾將非裔選民視為非美國人。

麥康諾在21日的記者會上澄清，他說自己是「無意間省略『幾乎』這個詞」；但記者會結束時，麥康諾又上台抓住麥克風補了一句：「被省略的這個詞是『全部』，不是『幾乎』，抱歉。」

推特自19日開始充斥許多對麥康諾的批評，民主黨國會議員的推文還特地加上「#麥康諾真是夠了」的標記(MitchPlease)；例如民主黨國會眾議員羅許(Bobby Rush，伊利諾州)就在推特上傳一張自己站在白宮前的照片，並寫下「非裔美國人『就是』美國人，#麥康諾真是夠了」。

計畫在今年11月代表民主黨拉下共和黨聯邦參議員保羅(Rand Paul，肯塔基州)的布克(Charles Booker)，同樣在推特上擷取一段麥康諾的話並補上：「無論這個懦夫怎麼說，不會因此降低非裔美國人的身分。」

麥康諾21日回擊，稱這些批評「充滿傷害且極為冒犯」，他強調：「當非裔民權領袖馬丁路德‧金恩(Martin Luther King)在發表『我有一個夢想』的演說時，我是台下的聽眾之一；當前總統詹森在1965年簽署保障非裔的投票權法案時，我也在場；而且這麼多年來，我的文膽、秘書或辦公室經理，一直都雇用非裔人士。」