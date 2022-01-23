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美國兩樣情…東岸暴雪路滑危險 西岸野火封鎖部分公路

記者胡玉立／綜合報導
美國東南部本周末被低溫白雪壟罩；圖為維吉尼亞州一對夫婦22日走在漢普頓市的路上。(美聯社)
美國東南部本周末被低溫白雪壟罩；圖為維吉尼亞州一對夫婦22日走在漢普頓市的路上。(美聯社)

美國東西兩岸的天氣本周末狀況頻頻，在冬季風暴過後，22日東岸一片低溫，南卡羅來納州至維吉尼亞州沿海地區被冰雪覆蓋，東南部各州都很冷，道路被積雪覆蓋，結冰很滑，並且有黑冰警告，當局敦促東岸駕駛人非必要勿出門；而在西岸，加州大蘇爾(Big Sur)崎嶇山區21日因大風吹動野火，居民被迫撤離家園，太平洋海岸公路其中一段因而關閉。

維吉尼亞州交通當局22日上午推文表示，「雪已停了，氣溫仍低於冰點，道路對駕車者仍很危險。今天留在家裡，避免出門。」氣象預報員表示，22日上午7點左右，風暴大致已吹離大西洋沿岸，維州北卡州大部分地區白天氣溫不超過30度，晚間部分地方氣溫降至20多度甚至十幾度，維州東南部和北卡州東北部積雪多達6吋。

美國東南部本周末被低溫白雪壟罩，維吉尼亞州諾福克居民富勒22日奮力清除住宅外的積...
美國東南部本周末被低溫白雪壟罩，維吉尼亞州諾福克居民富勒22日奮力清除住宅外的積雪。(美聯社)

至於往南的北卡州沿海部分地區結冰，南卡州海岸大部分地區也有冰。威明頓國家氣象局氣象學者摩根(Carl Morgan)表示，查爾斯頓(Charleston)以南出現了不到十分之一吋的凍雨；維州韋克菲爾德國家氣象局氣象學者蒙特福斯科(Mike Montefusco)則說，維州東南部和北卡州東北部降雪量4到6吋，22日的寒冷氣溫讓雪融化不了，但23日氣溫預計達到40多度。

北卡到南卡另一個令人頭疼的是停電。21日晚上南卡州沿海地區約4500戶停電，大多數22日上午已恢復供電。風暴期間北卡州停電戶數在22日凌晨4點達到最高峰，約為1萬6000戶，上午降至約4000戶，其中大部分位於昂斯洛郡(Onslow County)和卡特雷特郡(Carteret County)。官員表示，昂斯洛郡22日上午多座公路橋梁關閉，該郡表示目前所有橋梁都有危險。

在西岸，加州大蘇爾山區野火迫使居民撤離家園，當局關閉了一段太平洋海岸公路；大火從一處峽谷開始，被時速35哩的大風吹向大海，越過高速公路並在西側燃燒。加州林業消防局22日表示，野火燒掉至少2.3平方哩，目前控制了5%。

蒙特雷郡(Monterey County)治安官辦公室下令在卡梅爾(Carmel)和大蘇爾之間人口稀少的地區進行疏散，並關閉1號高速公路部分路段。

加州大蘇爾山區野火迫使居民撤離家園，1號高速公路部分路段也因此關閉。(美聯社)
加州大蘇爾山區野火迫使居民撤離家園，1號高速公路部分路段也因此關閉。(美聯社)

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