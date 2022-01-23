我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

美國人平均年薪80萬？大學生高估 與現實差了近18倍

記者顏伶如／綜合報導
賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪，甚至有人認為美國人的平均年薪達80萬元。圖為行人在雨中走過紐約華爾街。(Getty Images)
賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪，甚至有人認為美國人的平均年薪達80萬元。圖為行人在雨中走過紐約華爾街。(Getty Images)

一般美國人平均年薪大概有多少？賓州大學華頓商學院(Wharton School at the University of Pennsylvania)法律研究暨商業道德教授妮娜‧史托明格爾(Nina Strohminger)拿這個問題詢問學生，結果有25%說美國人平均年薪應有超過六位數，一名學生甚至回答80萬元；但實際數字為4萬5000元左右。對於學生的理解與真實狀況出現落差，她在推特發文寫道：「真不知道該如何看待。」

史托明格爾19日在推特發文寫道，華頓商學院學生對於一般美國民眾年薪多少普遍高估，獲得網友熱烈迴盪，成為推特熱門話題。史托明格爾推文獲得留言超過9600則，21萬餘網友按讚。哈佛大學(Harvard University)經濟教授史蒂芬妮‧斯坦契瓦(Stefanie Stantcheva)便回應表示：「低收入民眾覺得別人全是低收入，富人認為其他人也都很有錢。」

柏克萊加大(University of California-Berkeley)勞工研究與教育中心(Center for Labor Research and Education)主任賈克布斯(Ken Jacobs)接受華盛頓郵報專訪時說，估算一般民眾財務狀況時，許多人通常以接近自身經驗的角度思考，而不是基於現實。

賈克布斯：「年薪20萬或10萬元被視為普通薪資，這個想法滿奇怪的，因為如此數字高估滿多。」

華盛頓郵報報導，華頓商學院每學年學費約8萬元，而學校坐落的費城西部地區，當地居民平均年收入約3萬4000元。

根據社會安全署(Social Security Administration，SSA)統計，去年美國民眾平均年薪為5萬3383元，年薪中位數則為3萬4612元。

勞工部統計顯示，2021年第四季美國勞工周薪中位數為1010元，換算大約等同年薪5萬2520元。

華盛頓郵報分析，中產階級(middle-class)在美國應該如何定義，近年來受到輿論熱議，絕大多數民眾自認屬於中產階級，但許多民眾卻說不出中產階級的如何界定。

華盛頓郵報2017年報導指出，中產階級家庭年收入為3萬5000元至12萬2500元之間；報導指出，年薪10萬元仍被列入中產階級，已屬非常極端，「75%美國家庭年收入低於這個水平」。

華盛頓郵報 低收入 勞工部

上一則

來美會女友 英科學家躺床上被流彈擊中頭部身亡

下一則

線上報稅須用自拍照證明身分? 國稅局大動作闢謠

延伸閱讀

疫情、通膨影響 56%美國人付不起千元急難金

疫情、通膨影響 56%美國人付不起千元急難金
讀者來函：菲律賓裔美國人（一）

讀者來函：菲律賓裔美國人（一）
世界整點快訊╱美國人平均年薪多少？學生竟普遍高估

世界整點快訊╱美國人平均年薪多少？學生竟普遍高估
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

熱門新聞

住在伊州春田市的Xuna Hu感謝大家對她的支持。(Xuna Hu提供)

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

2022-01-20 11:04
春田市Lowe's店的白人男員工，忽視Xuna受到歧視，反而控告她錄影危害全店安全而要求她刪除影片。(影片截圖)

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

2022-01-17 22:05
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

2022-01-19 21:21
曼哈頓時報廣場地鐵站發生一華裔女子被推落鐵軌身亡後，紐約市長亞當斯趕到現場視察，並發表談話。（美聯社）

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

2022-01-15 17:44
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

2022-01-19 12:50
春田市Lowe's店裡的一名白人婦女，對讓出火盆給她的Xuna不僅未道謝，反而要她「滾回你的國家」。(截自影片)

華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援

2022-01-18 19:39

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道