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羅訴韋德案判例 最高院可能推翻 反墮胎者樂觀振奮

編譯潘勛／綜合21日電
大批反墮胎群眾參加「為生命遊行」。(美聯社)
大批反墮胎群眾參加「為生命遊行」。(美聯社)

最高法院最近跡象顯示，將容許各州對墮胎實施更嚴限制，令數千名在21日前來華府參與「為生命遊行」(March for Life)集會的人士感到樂觀，認為自己長久以來追求的目標，讓全美墮胎權倒退回1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例以前，終於可望達成。

美聯社21日報導，年度「為生命遊行」集會21日冒著刺骨寒風和低溫在華府舉行，主講人對推翻羅訴韋德案判例都表示樂觀；最高法院的判決幾個月後才頒布，但預料很有可能推翻肯定墮胎為女性憲法權利的羅訴韋德案判例。

年度「為生命遊行」集會21日冒著刺骨寒風和低溫在華府舉行，每個演說者都對最高法院...
年度「為生命遊行」集會21日冒著刺骨寒風和低溫在華府舉行，每個演說者都對最高法院推翻羅訴韋德案判例表示樂觀。(美聯社)

來自辛辛那提的反墮胎人士莫爾曼(Jordan Moorman)表示，這次集會氣氛歡欣振奮，相信國家已來到羅訴韋德案以後的世代。

今年「為生命遊行」集會搶在羅訴韋德案判決49周年舉行，新冠疫情蔓延限制參加人數；有些反墮胎人士在集會的臉書專頁上貼文表示，自己是因強制接種疫苗規定，而不克前往華府。

只是集會仍吸引數千支持者參加，其中不少是年輕人及學生；集會氣氛激昂，很多與會人士認為，羅訴韋德案判例遭推翻，已不可避免。

「為生命遊行」組織總裁金‧曼齊尼(Jeanne Mancini)對支持者表示，羅訴韋德案判決並非既定法律，「我們希望並祈禱，今年能為生命權帶來歷史性變革」；但她指出，判例若是推翻，那麼戰線就會改變，大家別搞錯，為生命而戰將繼續在各州及華府進行下去。

來自紐奧良的天主教神父若德曼(Andrew Rudmann)是第11次參加這項集會，他表示希望這是最後一次為生命而遊行；往年的遊行規模更大，但樂觀的氣氛都比不上今年；他指出，在前總統川普治下，反墮胎群眾大為成長，反墮胎運動的熱情，隨著川普每次任命最高院大法官，都更為高漲。

若德曼自豪指出，自己隸屬的紐奧良大主教區(Archdiocese of New Orleans)所設中學，教育出川普最後任命的大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)。

群眾集會之後，遊行前往最高法院，高呼「我們愛嬰兒，真的愛，各位呢？」「羅訴韋德判決必須推翻！」一群來自紐約市的反墮胎人士以修女跳舞、鼓手擂動拉丁情調的節奏，載歌載舞走經最高法院，慶祝及勝利的情緒展露無遺。

墮胎 遊行 華府

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