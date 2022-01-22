付款透過第三方支付 逾600元須申報 私人轉帳不受影響

從元旦開始，民眾透過第三方支付平台(如Venmo、PayPal)收取商品或服務費用，一年中毛收入超過600元便要填寫國稅局1099-K表格。(Pexels)

從元旦開始，民眾透過Venmo、PayPal或Cash App等第三方支付平台為商品或服務付款，一年中金額超過600元便要向國稅局 (IRS)申報。華盛頓郵報21日報導，這項新規將影響某些從事零工兼差的自雇者，以及經營副業的民眾。不過，親朋好友之間透過這些數位平台私人轉帳則不受影響。

新規給民眾帶來不少混淆，民眾詢問的重點包括：

＊上館子用餐透過支付平台與友人拆帳埋單，會不會被課稅？

華郵 報導，到餐廳消費與友人拆帳、親友生日時轉帳表示祝賀，都不會被課稅。國稅局新規追查重點在於追蹤收入來源，而非親朋好友之間的私人轉帳。

從元旦開始，透過第三方支付平台收取商品或服務費用，一年中毛收入超過600元便要填寫國稅局1099-K表格，自製手工T恤在Etsy交易網站的銷售所得以及Airbnb的租屋收入，都包括在內。

金融轉帳服務機構Zelle Network網站則張貼公告指出，國稅局要求提供1099-K表格的新規並不適用Zelle。

＊兼差小額收入會不會被國稅局追稅？

華郵分析，國稅局並不是推出新稅，只是對於申報有了新的要求。這項新規並不影響2021年度報稅 ，但從2022報稅年度開始，零工兼差者及從事副業者將收到1099-K表格。

＊第三方支付平台怎樣知道收到款項是否為生意收入？

Cash App網站指出，2022報稅年度銷售毛額超過600元的商業帳戶將適用1099-K表格，私人帳戶則不包括在內。

布朗內肯特說，民眾仍有可能在陰錯陽差下收到1099-K表格，在這種情況下便需要向國稅局解釋款項並非應稅收入。

＊賣掉家裡二手物品，會不會被課稅？

報導分析，除非民眾從事二手商品販賣事業，否則把家中舊物轉手賣出，並不會被課稅。

＊為了省去申報的麻煩，是否應該回歸「只收現金」模式？

華郵指出，應申報稅款卻未向國稅局申報，將有嚴重法律後果，雖然國稅局目前有著積案沉重、人手短缺等問題，但逃漏稅者終有被抓到的一天。報稅收入不但是申請貸款時金融機構的審核依據，布朗內肯特說，收入少報可能因此無法獲得勞動所得稅收抵免(EITC)。

從長期角度來看，收入未報或少報還可能影響未來領取的社安金金額多寡。