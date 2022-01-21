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羅夫羅蘭設計 美國隊北京冬奧開幕制服亮相

記者胡玉立／綜合報導
美國隊奧運選手在2月4日北京冬奧開幕式制服亮相，時尚服裝商羅夫羅蘭Ralph Lauren為選手們設計的連帽夾克外套，採用全新保暖技術。(美聯社)
美國隊奧運選手在2月4日北京冬奧開幕式制服亮相，時尚服裝商羅夫羅蘭Ralph Lauren為選手們設計的連帽夾克外套，採用全新保暖技術。(美聯社)

美國隊奧運選手在2月4日北京冬奧開幕式穿什麼制服亮相，答案20日揭曉；官方服裝商「羅夫羅蘭」(Ralph Lauren)為選手們設計的連帽夾克外套選用全新保暖技術，服裝內層含智能蜂窩狀纖維，可因應溫度變化膨脹或收縮，而且不必使用電池或有線技術。

這項技術是由Skyscrape科技公司協助完成，該公司曾在東京夏季奧運和平昌冬季奧運協助美國隊奧運服裝附有冷卻或加熱功能，但當時都要靠電池發電。

Ralph Lauren設計的運動員連帽夾克正前方有很方便的大口袋，腰部可束緊，兩邊有寬大側口袋，袖子上有大片圖飾。男性運動員夾克和長褲主色為白色；女性運動員夾克主色為海軍藍，但羊毛褲和靴子都是大紅色；手套不分男女，主色均為海軍藍，連身帽都是大紅色。

美國隊殘奧會運動員的制服裝備完全相同，所有制服都在美國製造；至於閉幕式制服設計採用水牛格(buffalo plaid)圖案，並已於去年10月亮相。

在紐約Polo Ralph Lauren商店為媒體展示美國隊開幕式新制服的運動員，是索契冬奧銅牌得主、北京冬奧替補雙人雪車選手伊文斯(Aja Evans)；已第三度參加奧運的她開心地說：「這是我最喜歡的造型；感覺很好，室內室外都可以穿。」

33歲的伊文斯向記者表示，她對即將前往中國比賽並不特別緊張，但Omicron變種病毒仍是一大挑戰，主辦國中國嚴格限制觀眾並採取許多預防措施。「我們進行雪車運動時，是每隔一天測試一次；等我們到了北京時，會每天檢測一次病毒，」她說。

伊文斯還表示，她會很懷念以前奧運村洋溢著志同道合氣息的種種交流，像是世界各地運動員互相交換奧運胸針並到處觀看其他運動活動。

伊文斯說：「這次奧運村的生活將與我之前參加的奧運大不相同。我們都明白，在COVID限制下，不會有那麼多的互動交流，甚至不會去參加其他活動；這讓人感到有些失望和難過。但冬奧仍會舉行，這件事實就是一種祝福。」

奧運 運動員 北京冬奧

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