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駐外人員罹「哈瓦那症候群」 CIA調查：與敵國無關

記者張聲肇／綜合報導
中情局表示，駐外人員罹患「哈瓦那症候群」，多數肇因於環境、壓力或未經診斷的身心狀況，與敵國無關。圖為中情局長伯恩斯。(Getty Images)
中情局表示，駐外人員罹患「哈瓦那症候群」，多數肇因於環境、壓力或未經診斷的身心狀況，與敵國無關。圖為中情局長伯恩斯。(Getty Images)

美國駐外人員近年頻傳罹患「哈瓦那症候群」(Havana syndrome)，中央情報局(CIA)經過調查後於20日表示，多數肇因於環境、壓力或未經診斷的身心狀況，與敵國無關，但數十宗病例原因仍不明。

中情局分析了1000多個病例，算是相當完整的研究，得出「不是外國勢力所為」的結論，不過不少患者不服氣；目前仍有30個左右病例找不到原因，加上不少「無法解釋」的病例，也許這些案例才能真正揭開「外國勢力是否涉入」的答案。

美國駐外人員，包括情報員，在哈瓦那、維也納等地突然莫名其妙地生病，頭痛欲裂、嘔吐、神經失調，因為在古巴最多，通稱為「哈瓦那症候群」；加拿大駐哈瓦那人員也有類似經驗。

拜登政府找不到證據可證明俄國、中國或古巴等「敵國」暗中搞鬼，讓美國外交人員生病，不過，官員說聯邦調查局、國防部等單位仍在調查是否至少某些案例涉及這些國家。

2016年起哈瓦那發生多起，2021年維也納也出現「哈瓦那症候群」病例，這些集中出現的案例是美國持續調查的對象。

不少仍受「哈瓦那症候群」後遺症困擾的現任或卸任官員，不滿中情局的報告結論，稱過早發布不算結論的結論是「背信棄義」。

專家小組正在研判，「導向能量」(directed energy)或微波是否是造成部分案例的原因。

中情局長伯恩斯(William J. Burns)說，該局採用「最嚴格、最科學」的方法分析研究，也以最大同情心處理，「本局就有不少同事深受其害」。

他也說，本案並未到此為止，「我們會繼續調查，並且提供世界級的醫療照護給需要的人」。

中情局之外的聯邦部會，特別是國防部，懷疑是俄國間諜所為；伯恩斯去年12月赴莫斯科警告俄國別入侵烏克蘭時，也向俄方提出外交人員無端生病事，並警告俄國官員，如果是俄國的作為，「要承擔後果」。

2017年到莫斯科出差時罹患哈瓦那症候群的前中情局官員波利梅若普羅斯(Marc Polymeropoulos)主張繼續調查，「我們花了10年才找到(九一一恐襲案主謀)賓拉丹。我建議耐心點，由情報界、國防部繼續調查」。

俄國 國防部 古巴

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