豬腎移植人體首例試驗成功 「異種移植」現曙光

伯明翰阿拉巴馬大學醫生去年9月下旬首度成功將一對豬腎移植到腦死患者體內，「動物對人體」異種移植露曙光。(美聯社)

阿拉巴馬州 醫師去年9月首度成功將一對豬腎移植到腦死患者體內，可能為「動物對人體」異種移植臨床試驗，鋪平道路，並為所有急需腎臟等器官的患者，帶來無限曙光。

20日發表在「美國移植期刊」(American Journal of Transplantation)的論文指出，在伯明翰阿拉巴馬大學進行的這項破天荒的手術，基因工程豬腎臟並沒有立即被接受移植者的身體排斥，還在持續多天的實驗期間表現出有限功能。

這位基因工程器官接受者，是現年57歲的阿拉巴馬州亨茨維爾(Huntsville)的木匠兼摩托車賽車手帕森斯(James Parsons)；他在一場比賽中車禍 腦死。在美國，腦死被定義為所有大腦功能不可逆的停止，但透過機器可維持心肺活動。

這項實驗性手術，在與倫理學家討論並獲得帕森斯家人同意後進行，也是這幾十年來為緩解移植器官長期短缺，允許重症患者接受豬器官而非人類器官的一環。

帕森斯前妻奧哈拉(Julie O'Hara)表示，「吉姆沒辦法因此回來，但他的身體必須維護，在這樣的掙扎下，我們知道這件事情的好處超過了其他擔憂。」將器官從一個物種移植到另一個物種的實驗，稱為「異種移植」，過去更常見是將轉基因豬器官植入狒狒和猴子身上，而不是人類。

這項手術目的是希望彰顯豬器官可在人類身上發揮作用；去年紐約大學朗格尼健康中心(NYU Langone Health)醫師在腦死患者大腿上動手術以連接一個豬腎，也是相同目的。

與聯邦政府合作協助分配器官的非營利組織器官「共享聯合網絡」(United Network for Organ Sharing)數據顯示，美國有逾十萬人在等待腎臟、肝臟、心臟和其他器官；儘管近年來各方努力增加可用器官數量，包括允許使用年齡較大或病情較重的捐贈者器官，但可用器官仍嚴重短缺，每年有逾6000名等待名單患者死亡。

研究人員說，異種移植研究人員正與美國食品暨藥物管理局(FDA)就啟動臨床試驗進行協商；儘管臨床試驗目前尚未開始，但研究人員渴望實現此目標。

未參與研究的移植外科醫師表示，該實驗顯示臨床試驗是可行的，但不只轉基因豬供應有限，可用的無菌動物設施也有限。

麻州 總醫院醫師庫珀(David K.C. Cooper)表示，未來的異種移植工作應集中在臨床試驗上，而非更多腦死受試者的實驗上；他說：「我們真正想知道的是，豬腎能否在一年內發揮作用；獲得必要訊息的唯一方法，是將腎臟移植到活體患者身上。」