經肯州前州長特赦 殺人犯又被判刑近40年

殺人犯貝克。(美聯社)

殺人犯貝克(Patrick Baker)因毒品 交易殺人案遭二度控罪，他2017年在肯塔基州因輕率過失殺人罪而被判刑19年，2019年獲肯州共和黨 前州長貝文(Matt Bevin)特赦，18日再被判39年半的刑期。

聯邦地區法院法官克拉里亞·霍恩·布姆(Claria Horn Boom)宣判共42年的刑期，再扣掉貝克因肯州相關定罪而服刑的30個月。

當局重新對貝克的交易毒品謀殺案控以聯邦罪狀，他在去年8月被定罪；布姆法官18日在肯州倫敦市(London)法院宣布判決，她表示43歲的貝克犯下滔天大罪，必須服刑到83歲才能獲釋。不過根據聯邦法，貝克若表現良好，一年可減刑54天。

貝克雙手上銬，面無表情聆聽判決，他拒絕在庭上發言，他的律師埃格特(Rob Eggert)表示，貝克堅稱無罪且未表達悔恨，因為他打算再上訴。

貝克槍下受害者米爾斯(Donald Mills)的手足告訴記者，她希望刑期更長，但「我可以接受這樣的判決」。

布姆本可判貝克終身刑期，但她選擇減少刑期，一部分是因為貝克原本並不打算殺死米爾斯。貝克與其共犯2014年5月9日假裝成警察 ，闖進米爾斯在洛克斯郡(Knox County)的住宅，洗劫毒品和現金，並持槍挾持米爾斯的妻子與三名小孩為人質，最後射殺米爾斯。

貝克的律師雷恩(Patrick Renn)請求布姆，將貝克的二級謀殺罪減刑至19年半，讓貝克保有希望。雷恩表示，貝克未傷害人質，並引述貝克去年8月的證詞，當時貝克向前妻坦承犯罪，並說米爾斯「朝我拔出槍，我不得不開槍」。

助理檢察官珍娜．里德(Jenna Reed)駁斥指出，貝克藥物成癮，但肯州東部也有許多藥物成癮者，不過這些人卻沒搶劫殺人；雖然米爾斯販毒，但「我不管他是不是肯州東區最大販毒者，他不該在自宅的妻小面前遭槍殺倒下」。

里德指出，貝克來自富裕家庭，大可負擔並付現購買他需要的毒品，因此她要求法官從重判刑，以對抗社區毒品犯罪的毒瘤。

貝克是前州長特赦後但成功被聯邦法庭起訴的第二人；貝克本因殺人罪與其他犯罪被判刑19年，但貝文稱證據粗糙而予以特赦。