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人力緊缺波及監獄 俄州獄卒戴攝像機自保

編譯洪毅／綜合19日電
俄州矯正機構主管安妮特‧錢柏斯-史密斯表示將採購5100台隨身攝像機供監獄管理人員使用。(美聯社)
俄州矯正機構主管安妮特‧錢柏斯-史密斯表示將採購5100台隨身攝像機供監獄管理人員使用。(美聯社)

新冠疫情創紀錄升溫，導致各行各業缺工普遍，監獄管理人員也不例外；而這種人力缺口讓監獄管理人員陷入風險，因此，俄亥俄州監獄所有管理人員配戴隨身攝像機，希望能讓管理人員、囚犯更為安全，必要時也能釐清任一方的責任或清白。

紐約時報報導，俄州矯正機構主管安妮特‧錢柏斯-史密斯(Annette Chambers-Smith)表示，州府決定採購5100台隨身攝像機供監獄管理人員使用；此外，加州、喬治亞、新澤西、紐約、威斯康辛等地近年來也有類似的採購計畫。

促使俄州採購的原因是新冠疫情造成監獄管理人員人力不足，造成安全風險；不過錢柏斯-史密斯也表示，此舉保障囚犯安全，並在必要時證明管理人員或是囚犯的罪證或是清白。

俄州監獄去年1月就發生囚犯麥丹尼爾(Michael McDaniel)疑似遭到虐死的事件；雖然法醫證明麥丹尼爾死於他殺，但是監視器只錄到他向監獄管理人員揮拳，而管理人員的反擊卻被死角擋住，最終監獄解雇相關人員而無人被刑事起訴。

麥丹尼爾的妹妹婕達(Jada)表示，她懷疑監獄管理人員就是利用這種死角施虐的，因此她支持監獄管理人員配戴隨身攝像機，因為這讓管理人員不敢胡作非為，也許「我的哥哥現在還能活著」。

婕達還說，配戴隨身攝像機對監獄管理人員來說也有好處，因為他們在監獄同樣需要保護，而「戴隨身攝像機可以拍到任何事情」。

紐約奧伯尼郡(Albany County)監獄2019年也發生過虐囚事件，數名囚犯指控他們遭到虐待，這讓奧伯尼郡警局決定要監獄管理人員配戴隨身攝像機；不過當時警局的說法是，這樣做可以證明管理人員是無辜的。

不過俄州公務人員協會表示，固然不反對配戴隨身攝像機，但還是要敦促政府，如何填補俄州1700名矯正人力缺口才是當務之急。

監獄 俄亥俄州 疫情

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