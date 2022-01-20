已故校醫涉性侵 密西根大學支付4.9億和受害人和解

密西根大學19日宣布以4億9000萬元，與上千名曾遭該校已故校醫及足球隊醫安德森性侵的學生和解。圖為曾於1988年至1991年為該校足球隊員的男子，去年6月指控該校管理層處理不當。(美聯社)

密西根大學(The University of Michigan)19日表示，校方將向指控該校已故校醫及足球 隊醫安德森(Robert E. Anderson)性虐待的上千名索賠人支付4億9000萬元；這是歷來和解金額最龐大的美國大學性虐待訴訟案之一。

被學生指控性侵的密大已故校醫及足球隊醫安德森。(美聯社)

這筆和解款項中有4億6000萬元用於與超過1050名受害人和解，另外3000萬元用於賠償未來出面的受害人的預備金。

這起訟案始於一名昔日學生在三年多前致函密大體育主管，報告安德森1970年代曾有不當行為；密大2020年2月表示，校方正在調查安德森是否虐待學生，要求所有受害者挺身而出；結果兩周內至少有上百人通報；之後更多學生和足球隊員表明在學校體檢期間遭安德森性騷擾 ；和解協議於本周結束的私人會談中敲定。

安德森自1968年起在密大工作，直到2003年退休，一直是密西根大學健康服務部主任、也是運動隊隊醫；他已於2008年去世，但生前未因任何虐待行為被起訴。

代表多名受害者的律師懷特(Jamie White)聲明表示，「密西根大學承擔了安德森對許多年輕人造成的本可避免傷害的經濟和其他責任，校方應受讚揚而非譴責。」密大董事會主席阿克(Jordan Acker)聲明表示，密大校方「希望這項和解能啟動倖存者的療癒之路」。

密大三年前接獲學生報告即著手調查，校方聘請的律師事務所於去年5月得出結論，指安德森「與患者發生不當性行為無數次」，他在某些情況下進行了不必要和不恰當的檢查；例如堅持為抱怨喉嚨痛的女性進行骨盆腔檢查。校方調查結果引發一波針對該校的訴訟浪潮，經數月談判，和解協議在19日宣布。

過去十年來，美國的大學一再同意支付巨額資金來解決性虐待案件。2013年賓州州立大學同意支付近6000萬元給該校足球隊助理教練桑達斯基(Jerry Sandusky)性侵 案20多位受害者；密西根州立大學2018年同意支付5億元和解費，以補償332位前校醫納瑟(Larry Nassar)性侵受害者；俄亥俄州立大學同意支付逾4600萬元給隊醫施特勞斯(Richard H. Strauss) 性虐待受害者。

南加州大學去年3月承諾針對該校前保健中心婦科醫師丁鐸(George Tyndall)校園性侵案支付逾11億元，則是歷來金額最龐大的大學校園性侵及人身傷害和解協議。