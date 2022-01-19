混入抗精神病藥、止痛劑 吉利德揪愛滋病假藥總價2.5億

不法集團偽造文書或把抗精神病藥、一般止痛劑等混入吉利德藥廠的愛滋病藥，把偽藥賣給藥房和病人，總價達2.5億元。(Getty Images)

吉利德(Gilead)藥18日廠表示，不法集團偽造資料或把抗精神病藥、一般止痛劑等混入吉利德藥廠的愛滋病藥，把假藥賣給藥房和病人，總價達2.5億元。

吉利德發言人說，經過兩年多調查，該公司已經掌握8萬5247瓶總值2.5億的假藥，在藥房出售；多數假藥是從流浪漢或吸毒成癮的愛滋病患手中購得，利用偽造文件轉售。

該公司發言人說，吉利德已經發現並中止某一「複雜犯罪企業」透過美國合法供銷鏈販售假藥；此處所指假藥包括利用偽造文件或改換包裝販賣的真藥，以及假藥。

美國的醫藥供應鏈 數世上最安全可靠的販售系統，假藥通常只能透過網路或從美墨邊境 走私販售，但美國本土的假藥集團有時候會利用供應「空檔」，透過二線大盤商，以更低價賣給零售藥局。

去年12月，嬌生 製藥廠也發現三個案例，未獲授權的經銷商販售該公司生產的愛滋病藥Symtuza，藥瓶裝的不是真藥。

吉利德藥廠去年7月控告包括銷售商、供應商和分銷商，指控被告販賣的吉利德愛滋病藥，不是偽造文書就是改換包裝，有些根本就不是愛滋病藥，而是非處方的止痛劑，甚至是治療精神病的藥，讓患者有吃錯藥的風險。

本訴案一直保密，吉利德曾根據聯邦商標法蘭翰法(Lanham Act)取得法院許可，聘雇私人偵探與檢調合作，得以搜查被告辦公室及倉庫，並起獲證物。

吉利德發言人說，目前為止，該公司已在九個州17處進行蒐證與沒入證據的工作；被偽造的假藥是吉利德去年一年就賣了102億元的Biktarvy和Descovy；吉利德已求償，並請法院禁止被告販售吉利德真藥與假藥。