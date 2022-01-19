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猶太會堂綁匪曾被英國調查 作案前住德州收容所

記者胡玉立／綜合報導
涉及德州猶太會堂挾持人質案的武裝綁匪、44歲英國公民艾克朗姆，曾被英國反情報和安全機構軍情五處調查，將他列入「關注對象」名單。(美聯社)
涉及德州猶太會堂挾持人質案的武裝綁匪、44歲英國公民艾克朗姆，曾被英國反情報和安全機構軍情五處調查，將他列入「關注對象」名單。(美聯社)

15日的德州猶太會堂挾持人質案，武裝綁匪44歲英國公民艾克朗姆 (Malik Faisal Akram) 遭擊斃，人質平安獲釋；英國媒體18日則報導，英國反情報和安全機構軍情五處(MI5)曾調查過艾克朗姆，將他列入「關注對象」監看觀察名單，視為2020年可能的「恐怖主義威脅」；但在當局認定艾克朗姆不構成威脅後，相關調查結束。

全案正由聯合反恐特遣部隊(Joint Terrorism Task Force)調查中，聯邦調查局(FBI)和國安部也在調查艾克朗姆入境美國以及如何購得槍枝的細節。

在攻擊發生前兩周，艾克朗姆曾在當地幾家無家可歸者收容所住過幾天，而且是被一名似乎認識他的人載來；位在達拉斯市中心的OurCalling收容所執行長兼牧師沃克 (Wayne Walker) 表示，艾克朗姆1月2日被一位看來與他認識的男子載至收容所，該男與艾克朗姆交談並擁抱他後離去。沃克說，他們已將照片和影片交給了聯調局。

艾克朗姆2日住進OurCalling收容所，6日至13日期間另曾入住達拉斯聯合福音傳教團(Union Gospel Mission Dallas)收容所三晚；該收容所執行長巴特勒表示，根據紀錄，艾克朗姆13日離開。

FBI發言人17日晚間表示，他們沒有任何可以確認有關艾克朗姆待在OurCalling收容所的訊息，也沒有早期跡象顯示有其他人參與劫持人質事件。

劫持人質案發地是在德州科利維爾(Colleyville)貝斯以色列公理會(Congregation Beth Israel)，該猶太會堂祭司、四名人質之一克萊朗-沃克(Charlie Cytron-Walker)表示，15日上午他讓艾克朗姆進入會所，是因為艾克朗姆看來需要地方收容，也不具任何威脅性或令人起疑，但在祈禱進行時，就聽到槍聲。

克萊朗-沃克和其他三名男子被劫持為人質。第一名人質下午5時前獲釋放，克萊朗-沃克和另兩人在晚上9時左右自行逃脫，FBI特警隊(SWAT)隨即入內擊斃艾克朗姆。

16日晚間FBI發表聲明稱，此案是「以猶太社區為目標的恐怖主義有關事件」；艾克朗姆與警方對峙逾十小時，曾多次要求釋放正在美國服刑的86歲巴基斯坦籍神經學家西迪基(Aafia Siddiqui)，西迪基2010年因與凱達組織有聯繫、試圖在阿富汗殺害美國軍官而被定罪，與猶太社區沒有特別關係。

猶太 FBI 英國

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