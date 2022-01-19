如何起訴、何時起訴…FBI對付外國網路間諜有新招

聯邦調查局認為，抓到網路罪犯是否或何時起訴，要看「整體」成效。(美聯社)

美國對付網路間諜 有新招，抓到嫌犯是否或何時起訴，要看「整體」成效，這是聯邦調查局(FBI )累積多年經驗後的初步結論。

FBI網路處助理主任沃恩德朗(Bryan Vorndran)接受美聯社訪問時說，這項跨部門作業目的是讓網路罪犯鎩羽而歸 ；基於此，執法部門會仔細考慮如何起訴、何時起訴，甚至是否起訴嫌犯。

「我們和各部會夥伴合作多時，做法比起前成熟多了，目前專注的是今後要如何做，才能達成(對嫌犯)最大衝擊的目標。」

起訴成效如何，最明顯的案例大概是2014年，偵破五名中國軍方駭客 偷竊美國企業機密案；隨後，聯邦檢察官也起訴了駭入索尼電影公司的北韓電腦程式員、破壞雅虎網站的俄國情報員、網路攻擊紐約市郊小水壩的伊朗駭客，以及試圖偷竊新冠疫苗研發資訊的中國間諜。

起訴、通緝外國間諜只能把嫌犯鎖定在其本國，警告敵國「我們已發現你們的行動｣，但實際效用卻很小，因為能夠把嫌犯引渡到美國受審的機率幾乎為零；美國和網攻重大嫌犯國沒有引渡條約，能逮到人都難，更何況引渡。

不過，美國逮捕外國嫌犯的案例不是沒有，司法部人員去年秋天趁嫌犯出國，在波蘭逮捕Kaseya惡意軟體網攻嫌犯烏克蘭人瓦辛斯基(Yaroslav Vasinskyi)之後，宣布起訴他。

FBI還有其他辦法對付網路駭客，例如，去年德州殖民油管公司被惡意軟體駭客敲詐付出440萬元，美國政府設法奪回大部分「贖金」；此外，去年4月FBI取得法院許可，得以遙控數百部電腦，反制駭客對微軟Exchange電郵信箱的大舉入侵行動。

沃恩德朗說，這表示，起訴還是很有用的防諜工具，「但不是唯一工具」；他說，FBI不只和公部門合作，也和民間企業合作。