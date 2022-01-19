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GAO調查：中美洲犯罪槍枝40%美國製造 半數為走私品

編譯孫梁／綜合18日電
運輸安全局全國機場安檢站2021年從手提行李中查獲5972支槍，創下紀錄。圖為德州奧斯汀國際機場一名女安檢員展示她在2021年查獲五支槍的照片。(運輸安全局臉書)
運輸安全局全國機場安檢站2021年從手提行李中查獲5972支槍，創下紀錄。圖為德州奧斯汀國際機場一名女安檢員展示她在2021年查獲五支槍的照片。(運輸安全局臉書)

國會審計處(GAO)調查顯示，中美洲犯罪案件中使用的槍枝有40%為美國製造，其中半數為走私品；運輸安全局(TSA)18日表示，全國機場安檢站2021年從手提行李中查獲5972支槍，創下紀錄，比2019年多1500支，增幅35%，其中86%的槍是子彈上膛。

審計處的調查顯示，2015至2019年進入中美洲四國貝里斯、薩爾瓦多、瓜地馬拉和宏都拉斯的美國槍枝，主要來自佛羅里達、德州和加州。聯邦菸酒與槍械管理局(ATF)表示，進入中美洲的槍多為手槍，也有少量步槍，約1.7%是機槍，手槍多是幫派分子在街頭和市區行凶殺人，毒販幫派使用的步槍最多。

在美國槍枝向南進入中美洲的同時，中美洲國家的民眾為躲避暴力而向北穿越墨西哥湧入美國。副總統賀錦麗要求採取措施遏止中美洲的無證移民湧入，GAO調查人員表示，他們的調查報告有助於美國與中美洲四國共同制定控槍計畫，但聯邦政府沒有重視湧入中美洲的槍枝問題。

國務院2015至2019年提供300萬元要求中美洲四國銷毀武器，危地馬拉銷毀近2500支槍，薩爾瓦多銷毀約2000支。GAO建議國務院與重點國家的政府和駐在國的使館合作，以查清槍枝進入中美洲的渠道。

美國的槍枝除中美洲外還流入墨西哥，GAO表示，在墨西哥當局2014至2018年查獲和向ATF報告的槍枝中，70%來自美國。墨西哥對美國槍枝生產商提出100億元的求償訴訟，指美國槍枝落入走私幫派之手，加劇了火併與暴力。

運安局2021年在機場安檢站檢查旅客5億8500萬人次，從手提行李查出近6000支槍，運安局局長佩科斯基(David Pekoske)表示，儘管目前的旅行人數低於疫情前，但眾多槍枝對機場人員的健康和安全構成嚴重威脅，「查出創紀錄的槍枝表明，如今更多的美國人持槍」。

亞特蘭大機場去年查獲507支槍，遠多於20189年的323支，其中11月查出一支槍後，被持槍人不慎扣動扳機走火，導致機場陷入混亂；佩科斯基說，這說明子彈上膛的槍枝十分危險，很容易走火。

全國射擊運動基金會的資料顯示，美國2020年有840多萬人首次購槍，全年進行的購槍背景調查達創紀錄的2100萬次，而2019年為1320萬次。

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