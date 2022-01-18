打過3次戰爭 二戰首批非裔飛行員 麥吉102歲逝世

曾經參與第二次世界大戰的塔斯克基飛行員准將麥吉16日辭世，享嵩壽102歲。圖為麥吉2020年偕曾孫出席川普總統的國情咨文演說，受到全場歡迎。(美聯社)

曾經參與第二次世界大戰的塔斯克基飛行員(Tuskegee Airmen)准將麥吉(Charles McGee)16日辭世，享嵩壽102歲；副總統賀錦麗(Kamala Harris)與國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)紛紛發表推文，哀悼這位美國史上首批參戰的非裔 飛行員。

除了二戰，麥吉還參與過越戰和韓戰，三次戰爭共完成409項飛行戰鬥任務。在他30年的服役生涯中擁有無數項榮譽，包括2007年獲得最高榮譽國會金質獎章，2011年入選國家航空名人堂。

另外，2012年他獲得美國國家公務航空協會(NBAA)頒發的航空卓越服務獎。

奧斯丁在推特上寫道：「今日我們失去了一位美國的英雄，是我們的准將麥吉，也是塔斯克基飛行員最後的倖存者。當我為他哀悼的同時，我更由衷地感謝他的犧牲、他的傳奇和他的無私。安息吧，將軍。」

麥吉有三個子女，孫輩10人，曾孫輩多達14人，還有一位曾曾孫。麥吉家屬在聲明中表示：「他是個活生生的傳奇人物，也有著善良的心和謙虛的態度，每個人都能感受他積極的一面。近半個世紀以來，他不斷為後代帶來更多啟發，鼓勵他們追求飛行的夢想。」

塔斯克基飛行員在二戰期間誕生，為美國史上首批參加飛行訓練的非裔軍人。1940年至1946年間麥吉於阿拉巴馬州 的鄉下受訓，成員逾900人；陸軍航空兵團當時才剛被迫開放徵召非裔飛行員，約450人被部署在海外，150人在戰鬥或訓練中喪命。

麥吉滿百歲時被時任總統川普升為一星准將，又在2020年出席國情咨文報告；他曾說過：「當年我們奮戰的目的之一，是為了追求平等，一個人人平等的機會；因為我們擁有一樣的技術，甚至可能更好。」