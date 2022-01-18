我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

打過3次戰爭 二戰首批非裔飛行員 麥吉102歲逝世

編譯林梅婕／綜合17日電
曾經參與第二次世界大戰的塔斯克基飛行員准將麥吉16日辭世，享嵩壽102歲。圖為麥吉2020年偕曾孫出席川普總統的國情咨文演說，受到全場歡迎。(美聯社)
曾經參與第二次世界大戰的塔斯克基飛行員准將麥吉16日辭世，享嵩壽102歲。圖為麥吉2020年偕曾孫出席川普總統的國情咨文演說，受到全場歡迎。(美聯社)

曾經參與第二次世界大戰的塔斯克基飛行員(Tuskegee Airmen)准將麥吉(Charles McGee)16日辭世，享嵩壽102歲；副總統賀錦麗(Kamala Harris)與國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)紛紛發表推文，哀悼這位美國史上首批參戰的非裔飛行員。

除了二戰，麥吉還參與過越戰和韓戰，三次戰爭共完成409項飛行戰鬥任務。在他30年的服役生涯中擁有無數項榮譽，包括2007年獲得最高榮譽國會金質獎章，2011年入選國家航空名人堂。

另外，2012年他獲得美國國家公務航空協會(NBAA)頒發的航空卓越服務獎。

奧斯丁在推特上寫道：「今日我們失去了一位美國的英雄，是我們的准將麥吉，也是塔斯克基飛行員最後的倖存者。當我為他哀悼的同時，我更由衷地感謝他的犧牲、他的傳奇和他的無私。安息吧，將軍。」

麥吉有三個子女，孫輩10人，曾孫輩多達14人，還有一位曾曾孫。麥吉家屬在聲明中表示：「他是個活生生的傳奇人物，也有著善良的心和謙虛的態度，每個人都能感受他積極的一面。近半個世紀以來，他不斷為後代帶來更多啟發，鼓勵他們追求飛行的夢想。」

塔斯克基飛行員在二戰期間誕生，為美國史上首批參加飛行訓練的非裔軍人。1940年至1946年間麥吉於阿拉巴馬州的鄉下受訓，成員逾900人；陸軍航空兵團當時才剛被迫開放徵召非裔飛行員，約450人被部署在海外，150人在戰鬥或訓練中喪命。

麥吉滿百歲時被時任總統川普升為一星准將，又在2020年出席國情咨文報告；他曾說過：「當年我們奮戰的目的之一，是為了追求平等，一個人人平等的機會；因為我們擁有一樣的技術，甚至可能更好。」

非裔 奧斯丁 阿拉巴馬州

上一則

零和關係…拜登若輸期中選舉 柯林頓可能備戰2024

下一則

緩解人力荒 大卡車駕駛年齡限制擬由21歲降至18歲

延伸閱讀

美軍又2高層染疫 日前曾與拜登接觸

美軍又2高層染疫 日前曾與拜登接觸
力推投票權法案 賀錦麗「撞上磚牆」卡關參院

力推投票權法案 賀錦麗「撞上磚牆」卡關參院
拜登亞特蘭大演說又口誤 錯把賀錦麗稱為「總統」

拜登亞特蘭大演說又口誤 錯把賀錦麗稱為「總統」
國防部長奧斯丁接種補強針仍確診 上月底曾見拜登

國防部長奧斯丁接種補強針仍確診 上月底曾見拜登

熱門新聞

Omicron感染後仍可能病重，而且染疫復原後是否會有後遺症至今不明。圖為一名護士準備注射疫苗。（Getty Images）

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

2022-01-14 01:33
曼哈頓時報廣場地鐵站發生一華裔女子被推落鐵軌身亡後，紐約市長亞當斯趕到現場視察，並發表談話。（美聯社）

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

2022-01-15 17:44
CDC雖表示不會改變戴口罩指南，但亞馬遜網站上N95和KN95口罩的售價已直線飆高。（美聯社）

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

2022-01-12 19:29
感染Omicron病毒後，患者傳染力時程是？圖為民眾接受新冠病毒檢測。(美聯社)

快看世界／感染Omicron後 多少天內易傳染他人？

2022-01-14 15:41
圖為華盛頓州一名消費者站在超市貨架前。(美聯社)

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

2022-01-11 08:55
春田市Lowe's店的白人男員工，忽視Xuna受到歧視，反而控告她錄影危害全店安全而要求她刪除影片。(影片截圖)

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

2022-01-17 20:05

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距