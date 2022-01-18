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緩解人力荒 大卡車駕駛年齡限制擬由21歲降至18歲

編譯洪毅／綜合17日電
大卡車駕駛人力吃緊，聯邦政府推動計畫，將跨州性質的大卡車司機年齡限制從現行的21歲降至18歲。圖為大批貨櫃卡車準備進入奧克蘭港口。(美聯社)
大卡車駕駛人力吃緊，聯邦政府推動計畫，將跨州性質的大卡車司機年齡限制從現行的21歲降至18歲。圖為大批貨櫃卡車準備進入奧克蘭港口。(美聯社)

全國勞動力短缺，大卡車駕駛人力吃緊尤甚，是供應鏈危機及通膨惡化的推動原因之一；有鑑於此，聯邦政府正在推動計畫，將跨州性質的大卡車司機年齡限制從現行的21歲降至18歲，而此計畫也招致正反不一的評價。

此計畫係依去年11月15日生效的基礎建設法案要求，聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)應在60天內提出大卡車駕駛實習試行計畫；而在日前公布的計畫中，FMCSA擬將跨州的大卡車駕駛年齡限制降低，輔以相應的配套措施。

FMCSA的計畫只有安全紀錄優異的業者可以參加，業者可讓18歲以上年輕人在經驗豐富的駕駛陪同，並且在安裝後車防撞系統、前車行車記錄器的情況下，以時速65哩以內試行駕駛大卡車跨州。

待試行120至280小時後，這些年輕人得以自行駕駛大卡車跨州，但業者仍需監控這些駕駛的表現，直到年滿21歲為止；此外，此計畫不應同時有超過3000名年輕實習駕駛加入。

該計畫預計施行三年，三年過後，FMCSA應將結果彙整成報告送交國會，其內容包括年輕人駕駛大卡車的安全性，以及是否建議放寬年齡限制等，作為國會議員立法的參考。

推出此計畫的目的是試圖緩解卡車駕駛人力緊缺的問題；美國貨運協會(ATA)推估，由於對各種貨物的需求來到歷史新高，全國卡車駕駛人力缺口估計達到8萬人。

因此，此計畫得到美國貨運協會的支持，協會副主席吉爾(Nick Geale)表示，全國49個州及華府早已放行21歲以下年輕人駕駛大卡車，但是卻無法將卡車開出州外。

不過公路和汽車安全促進協會(AHAS)法務長庫多克(Peter Kurdock)表示反對，認為聯邦政府的數據清楚表明，年輕駕駛的肇事率較更年長者為高，而且「任何開車的人都不會對此感到意外」。

汽車 聯邦政府 供應鏈

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