全美法國鬥牛犬搶案頻傳 名人愛養且黑市價格不菲

Lady Gaga的兩隻法國鬥牛犬早前被綁架。（取材自Instagram）

女神卡卡 的2隻法國鬥牛犬去年遭擄並非個案，全美這類盜竊事件頻傳，兩名小偷在加州 街頭持槍搶劫民眾白彥斯，他們的目標不是錢包，而是狗繩另一端價格不菲的法鬥犬。

廣受歡迎的法國鬥牛犬體型小且性情友善，因此很容易被小偷一把抓住，牠們在黑市上售價可達數以千計美元；此外，法鬥也因為名人飼養加持，成為格外吸引人的品種。

到目前為止，最有名的受害者是女神卡卡（Lady Gaga），她的寵物鬥牛犬Koji和Gustav去年遭武裝歹徒劫走，歹徒甚至向遛狗員開槍，這名巨星並懸賞50萬美元盼尋回愛犬。

最終，Koji和Gustav安全返家，警方在此案中逮捕5人。

27歲的白彥斯（Marieke Bayens）去年11月在加州奧克蘭市遛友人的法鬥犬梅林（Merlyn）時，也遭遇類似攻擊，當時，歹徒明目張膽在光天化日之下劫走梅林。

白彥斯告訴法新社：「我正在等待梅林『解放』的時候，看見兩個人走過來，不知不覺，有個人在我面前用槍指著我的臉說：『把狗給我。』」

白彥斯說：「另一個人已經把梅林從地上拽起來，看到我沒回應那個拿槍（指著我）的人時，他把梅林的牽繩從我手中抽出來。」她表示，盜賊接著跑向自己的車，沿著一條街疾馳而去，且在單行道上逆行。

美國其他地方的鬥牛犬盜賊也用了相似的冷血手法擄走民眾愛犬。

法鬥為何對小偷而言是如此誘人的目標？美國犬隻繁殖場俱樂部（American Kennel Club）副會長孟丹（Brandi Hunter Munden）告訴法新社，這有兩個關鍵原因，第一是法鬥轉售價值高，可達3500至5000美元或更高，再來則是牠們相對稀有。

孟丹說，法鬥繁殖量不大，且可能需一段時間才能得到一隻，牠們愈來愈受歡迎，導致盜竊事件增加，「然而，使用暴力（擄狗）是新的（手法）且令人擔憂」。

面對接連發生的擄狗事件，專家為主人提供了一系列預防措施，包含將晶片植入寵物體內，以進行追蹤、在戶外時使用牽繩、栓好狗門、將狗狗身分文件存放在安全的地方、使用配有全球衛星定位系統（GPS）的項圈，並提防敲門的陌生人。

但最重要的建議，也是可能最少被採行的建議，即強烈敦促主人克制在社群媒體 上曬寵物的行為，這些照片、影片可能會讓小偷掌握牠們的所在地。

瑪丹娜（Madonna）、休傑克曼（Hugh Jackman）等無數演員、體育明星、音樂家、模特和網紅都忽視了這項原則。因此，好萊塢成為法鬥盜竊熱點也就不足為奇了。