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稱霸1個月 蜘蛛人終於敗下陣來 驚聲尖叫搶下票房冠軍

編譯徐薏茹／綜合16日電
經典砍殺片「驚聲尖叫」上周末奪下票房冠軍寶座。圖為片中一幕。(美聯社)
經典砍殺片「驚聲尖叫」上周末奪下票房冠軍寶座。圖為片中一幕。(美聯社)

索尼漫威英雄電影蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)熱潮延燒一個月，上周末終於退居第二，由經典砍殺片「驚聲尖叫」(Scream)奪下票房冠軍寶座。

「驚聲尖叫」為該系列作第五部作品，也是時隔多年的重啟之作，新續集中包含更新、更年輕的演員陣容，派拉蒙影業預估包括周一的票房在內，票房總額可達3500萬元，全球票房為1800萬元。

「驚聲尖叫」原作導演克萊文(Wes Craven)已於2015年逝世，新作由貝蒂涅利歐平(Matt Bettinelli-Olpin)、吉列特(Tyler Gillett)執導，原作演員妮芙‧坎貝爾(Neve Campbell)、寇特妮‧考克斯(Courteney Cox)、大衛阿奎特(David Arquette)皆回鍋演出。本次新作在爛番茄獲得81%新鮮度，CinemaScore評分為B+，表現優於2011年前作，25歲以下觀眾占42%，其中也有不少舊作影迷，35歲以上的觀眾佔23%。

作為今年首部打敗蜘蛛人的票房冠軍，「驚聲尖叫」也為近來受omicron變種病毒衝擊的電影業帶來一線希望，派拉蒙行銷總監阿倫森(Chris Aronson)表示：「希望這能成為另一塊重建產業的基石，回歸近乎正常的狀態。」

而「蜘蛛人」雖暫退第二名，卻仍持續寫下紀錄，第五周票房總額為2080萬元，索尼影業預估馬丁路德金恩紀念日當天可再增加520萬元，17日國內票房總額可望達到7億390萬元，擠下黑豹(Black Panther)晉升影史票房第四名，僅次於「阿凡達」(Avatar)、「復仇者聯盟：終局之戰」(Avengers: Endgame)、「STAR WARS：原力覺醒」(Star Wars: The Force Awakens)。目前「蜘蛛人」全球票房已累計16億元。

蜘蛛人 電影 索尼

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