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追思112歲二戰老兵 親友送布魯克斯最後一程

編譯盧炯燊／綜合15日電
曾是美國最年長的在世二戰老兵布魯克斯本月初以112歲高齡辭世；他的喪禮15日在位於紐奧良的美國二戰博物館舉行。(美聯社)
曾是美國最年長的在世二戰老兵布魯克斯本月初以112歲高齡辭世；他的喪禮15日在位於紐奧良的美國二戰博物館舉行。(美聯社)

曾在第二次世界大戰服役的美國最年長的在世老兵布魯克斯(Lawrence Brooks)1月5日逝世，享壽112歲，家人及朋友15日在紐奧良美國二戰博物館(National WWII Museum)為他舉行追思儀式。

追思儀式上，蓋上國旗的布魯克斯靈柩放在大堂中間，博物館的女聲三重唱組合「Victory Belles 」唱出多首布魯克斯愛聽的歌曲。

博物館長兼執行長華森(Stephen Watson)主持儀式，他形容布魯克斯是他的摯友，贏得全國尊敬，光在2020年就收到全國50個州及30個國家的民眾，寄來的2萬1500多張生日賀卡。

在布魯克斯病逝消息傳出時，拜登總統稱許他為「真正的美國至善」，指派高級顧問─前路州國會議員里奇蒙(Cedric Richmond)出席追思活動，同時讀出拜登夫婦寫給布魯克斯家人的信件。

非裔的布魯克斯在1940年31歲時入伍，二戰期間在以非裔為主的第91工兵營服役，曾駐紮澳洲、新幾內亞和菲律賓。布魯克斯屬於勤務兵，負責替營內的三名白人軍官打掃、烹煮及開車，獲得了一等兵軍銜。

他有五個孩子，五個繼子女，還有幾十個孫子和曾孫；妻子萊昂娜(Leona)是在2005年颶風卡崔娜(Hurricane Katrina)吹襲路州後不久病逝。布魯克斯的遺體將葬到二戰博物館附近的公墓。

曾是美國最年長的在世二戰老兵布魯克斯本月初以112歲高齡辭世；他的喪禮15日在位...
曾是美國最年長的在世二戰老兵布魯克斯本月初以112歲高齡辭世；他的喪禮15日在位於紐奧良的美國二戰博物館舉行。(美聯社)

博物館 拜登 非裔

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