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無障礙設施不足 美鐵200萬和解 將大幅整修135個車站

編譯柯立偉／綜合13日電
美鐵公司因80個車站內部無障礙設施不足遭聯邦司法部調查，現已達成和解。(美聯社)
美鐵公司因80個車站內部無障礙設施不足遭聯邦司法部調查，現已達成和解。(美聯社)

在全美46個州及華盛頓特區經營超過500個車站的美國鐵路公司(Amtrak)，2013年開始因自阿拉巴馬州杜斯卡洛薩市(Tuscaloosa)至堪薩斯州托皮卡市(Topeka)沿線約80個車站內部無障礙設施不足遭調查；司法部12日表示本案已達成和解，美鐵將支付共約200萬元給逾1500名殘疾人士，並承諾增設無障礙空間。

司法部表示，他們是在2013年收到非營利組織「全國殘疾人士權利保障網絡」(NDRN)的投訴，指稱火車站無障礙設施嚴重不足，不只違反「殘障人士保護法」(ADA)，也涉及對殘疾人士使用交通設施的歧視。

NDRN執行長德克(Curt Decker)當時在提交給司法部的投訴中說：「美鐵在為殘疾旅客提供無障礙服務的硬體設施上，比起其他種交通工具嚴重不足；從購票到下車的整趟旅途中，殘疾人士都被迫承受尷尬、不適與羞辱。」

經過司法部數年的調查，最終認定美鐵於上述路段的車站確實有無障礙空間的重大缺失，包括候車區狹小、未保留無障礙車位、斜坡太陡峭及無可供輪椅進入的洗手間等；司法部指出，上述設備的缺失不只違反聯邦民權法，更對殘疾人士造成持續性的侵權行為。

為此，美鐵與司法部達成和解協議，除支付共約200萬元賠償金外，並將於九年內重新設計全國135個車站；此外，還將在員工訓練中安排ADA法相關課程，提高員工對身心障礙者權益保障的認識。

美鐵發言人馬格里亞里(Marc Magliari)說：「本公司將致力改善無障礙設施，以為每位旅客提供平等且高品質的服務，今年已編列1億4300萬元的預算在43個車站增設無障礙空間。」

司法部 阿拉巴馬州 預算

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