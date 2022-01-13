遭押無證移民有權要求交保？聯邦最高法院審理

最高法院大法官11日聆聽兩起案件的口語辯論，將裁定等候遣返的無證移民遭長期羈押期間，是否有權要求交保聽審。(美聯社)

聯邦最高法院大法官 11日聆聽兩起案件的口頭辯論，將裁定等候遣返 的無證移民 遭長期羈押期間，是否有權要求交保聽審。最高法院最後如何決定，將影響成千上萬被押已數月之久，但案件卻因移民法院積案堆積如山而命運未卜的無證移民。

自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)在口頭辯論中說，案件在司法系統候審期間，允許當事人提出交保請求，有著悠久歷史淵源的基礎精神。他說：「以美國及英國歷史來看，如果要扣押某個人，這個人並不是罪犯，還要押上好幾個月的時間，為什麼他們連要求保釋聽證會都不行呢？」

布萊爾說：「整個問題的重點就在這裡。」

代表聯邦政府出庭的律師甘農(Curtis Gannon)回應說道，國會雖然不能為公民訂定某些規則，對於非公民卻可以，遞解程序(removal proceedings)期間拘留當事人是合乎憲法的作法。

最高法院審理的兩起案件當中，其中一案的當事人為墨西哥公民阿特加-馬丁尼茲(Antonio Arteaga-Martinez)。他向法院表示，不堪黑幫暴力對他與家人的對待，選擇遠走他鄉偷渡入境美國。阿特加-馬丁尼茲2018年遭到逮捕時，處理庇護申請的官員初步認定，如果被遣返回到墨西哥，阿特加-馬丁尼茲可能遭受迫害。

等候移民法官審理是否停止遣返之際，阿特加-馬丁尼茲一直在押，苦等四個月仍沒有聽證會。他向聯邦法院提告，主張移民法官應該考慮是否讓他在等候聽審期間交保，因為他既無潛逃之虞，對社區也不具有危險。

阿特加-馬丁尼茲在下級法院勝訴，也獲移民法官裁定交保。聯邦政府則向最高法院上訴，主張現行法律應未規定移民法官必須舉行交保聽審，是否交保只須由聯邦移民和海關執法局 (ICE)官員處理即可。

第二起案件則為聯邦法院下令為數百名移民舉行交保聽證的聯合訴訟。多位大法官在口頭辯論中表示，對於聯邦法院的裁定是否根據移民法律行事，抱持疑慮。