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U簽證浮濫 發出多少件也不知 國安部坦承管理不善

編譯孫梁／綜合報導
美國為保護受暴力犯罪傷害的外國人提供的U簽證特殊計畫，充斥詐欺和管理不善。(取材自推特)
美國為保護受暴力犯罪傷害的外國人提供的U簽證特殊計畫，充斥詐欺和管理不善。(取材自推特)

美國為保護受暴力犯罪傷害的外國人提供的U簽證特殊計畫充斥詐欺和管理不善，國土安全部督察長公布審計報告指出，國安部連發放多少件U簽證也茫然不知；一些無證移民通過編造犯罪事實來獲取U簽證，期待留在美國，最終轉成公民。

U簽證計畫允許移民留在美國協助警方調查犯罪，警方證明移民是受害人並協助調查後，由公民及移民服務局(USCIS)發出簽證；但許多移民和移民律師謊稱受到嚴重犯罪的傷害，以期快速拿到簽證。可是USCIS無法掌握U簽證的詐欺申請紀錄，對受害人如何協助警方調查也不知情。

U簽證的問題10年來一直存在，但USCIS對許多弊端並不重視，2018年的一次內部審查指出，USCIS認為，警方出具的犯罪調查證明不加核實的問題嚴重；2020年一次審議近600個U簽證期間發現，三分之二的簽證在申請之前，警方的調查就已完成，一些警方連犯罪事實都不了解，就在證明上簽字。

國安部督察長表示，不解決U簽證存在的問題，就不能真正保護受害人和打擊犯罪；但USCIS局長認為督察長的報告有誤，稱在發出的U簽證中，近60%最終都取得了逮捕、起訴和追究罪犯的結果，而且移民在得到保護後更敢於舉報犯罪，使U簽證成為協助執法部門的重要工具。

國會2000年設立U簽證計畫，USCIS在2008年開始發放，每年限額1萬，但實際申請超過限額許多倍，導致U簽證積壓嚴重，截至2021年9月30日近28萬5000個申請待審，按照目前的審批速度，如果沒有新遞件，需16年才能處理完畢。

U簽證持有人可免遭遣返、在美合法工作和獲得部分福利，但也易於被濫用詐欺，主要漏洞是易於作弊，由移民自己將警方的證明交給USCIS，而不是警方直接交給USCIS，而且警方簽署證明時並不清楚犯罪事實。

明尼蘇達州的聯邦檢方2020年指控一名女性詐欺U簽證，與許多移民編造犯罪故事；印第安納州一個律師2017年認罪U簽證詐欺，他以移民協助聯邦檢方調查犯罪為由，申請U簽證近200個，每人收費3000元。

簽證 移民 詐欺

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