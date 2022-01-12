有賠償？被拆散無證移民家庭 故鄉家人遭勒索

曾經遭到骨肉分離的無證移民家庭，有機會得到美國政府巨額賠償的消息傳出之後，在故鄉的家人淪為勒索目標。圖為一對瓜地馬拉父子被拆散一年半後 ，2020年初於洛杉磯國際機場團聚。(美聯社)

美聯社報導，前總統川普任內在美墨邊境 打擊無證移民的強硬措施，讓30歲宏都拉斯婦人與6歲兒子被拆散，如今母子已團圓，婦人在北卡羅來納州找到建築業工作，委任律師也向美國政府展開賠償交涉，但她在家鄉的母親卻開始遭到恐嚇勒索。

這名宏都拉斯婦女的11歲兒子及7歲女兒仍在故鄉，由她的母親代為照料。婦人說，賠償金消息傳出後，母親便接到勒索字條，要求一個月交出5000元。

某些移民權益倡議人士指出，曾遭到骨肉分離的無證移民家庭 ，有機會得到美國政府巨額賠償的消息傳出之後，使得家人淪為勒索目標。

去年11月，媒體報導傳出司法部 考慮對家人曾被拆散的非法入境移民，提供每人45萬元賠償，一個家長與一名兒女則可獲得90萬元賠償。

住在瓜地馬拉北部的47歲商店老闆說，妻子帶著兒子2018年在美墨邊境闖關，結果被拆散一個多月，自從傳出有機會獲得賠償的消息後，「大家都覺得我變得很有錢」；他說：「鄰居前幾天還跟我說，曾被拆散的家庭可獲賠償，我現在肯定有錢了，但我跟他說，根本不是如此。」

報導指出，這名商店老闆與14歲女兒仍在瓜地馬拉，他的妻子則帶著18歲兒子住在亞特蘭大；他說，收過恐嚇簡訊說，若不給錢的話，遠在美國的兒子就會遭到綁架。

宏都拉斯婦人與瓜地馬拉男子的委任律師狄安達(Ricardo de Anda)說，手邊負責的72個無證移民家庭當中，有5個家庭在賠償消息傳出後曾遭威脅，其中一個家庭在瓜地馬拉差點被綁架。

司法部上個月退出有關賠償無證移民的協商討論，但未排除日後可能達成協議。代表無證移民與美國政府磋商的律師表示，非金錢項目的賠償事宜仍在持續討論中，例如協助無證移民家庭在美國團圓。

狄安達說，對賠償金報導傳出後遭恐嚇威脅的無證移民家人，拜登政府應該考慮允許前來美國。