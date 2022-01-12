首位女副總統、波士頓亞裔女市長…女性參政去年締新猷

美國女性在2021年達成眾多成就，例如36歲的吳弭11月就任波士頓首位華裔女市長。(美聯社)

美國政治達成性別與跨種族平衡的治理方式，仍有很長一段路要走，儘管如此，美國女性在2021年達成十大成就，從歷史性任命到刷新紀錄的選舉，女性今年在政府的每個層級締造新的里程碑。

女性雜誌(Ms. magazine)報導，在這個充滿挑戰性的時刻，包括華裔吳弭 當選波士頓 市史上首位女市長、賀錦麗 成為美國首位女副總統……等成就，都將成為美國政治未來更加多元的理據。

36歲的吳弭(Michelle Wu)11月宣誓就任波士頓首位華裔女市長，成為波士頓首位民選產生的有色人種女市長，在吳弭之前，波士頓民選市長都由白人男性出任。

波士頓前市長偉殊(Marty Walsh)3月卸任並出任聯邦勞工部長後，非裔的潔妮(Kim Janey)代理市長，也成為波士頓首位非裔代理女市長。

拜登總統去年4月28日首度以總統身分發表國會聯席演說，是美國史上首度有兩位女性在聯席演說中與總統同框，分別是國會眾院議長波洛西與兼任參院議長的副總統賀錦麗。

女性爭取投票權數百年，美國社運人士、女性權利活躍人士莫特(Lucretia Mott)在172年前角逐副總統，賀錦麗則打破種族與性別天花板，成為美國首位民選的女性副總統。

另外，2021年以前，美國史上僅2%州長由女性出任，現有九位女性擔任州長；紐約前州長葛謨蒙羞卸任後，副州長霍楚(Kathy Hochul)接替其職，宣誓就任為紐約首位女性州長。

綜觀美史，曾任州長的2573人中只有45位女性，其中僅三人為有色人種。

而在聯邦參眾兩院535席中有144位女性，占總數的27%，分別為24位參議員(民主黨16人、共和黨八人)，120位眾議員(民主黨89人、共和黨31人)。

目前更有創紀錄女性位居州政府領導地位；美國女性與政治中心(CAWP)表示，州議會女性人數今年創新高，占總人數的31%，至少87名女性位居州議會領導地位。

內華達是全美唯一由女性占州議會多數(59%)的州，西維吉尼亞州的女性議員人數最少，僅占州議會總席次的13%。