25分新硬幣首見非裔女肖像 詩人瑪雅‧安傑洛獲殊榮

鑄幣局10日宣布,非裔詩人、社會運動人士馬雅‧安傑洛的肖像,正式出現在政府鑄造的25美分硬幣,首批已運出。(鑄幣局)

鑄幣局(U.S. Mint)10日宣布,非裔 詩人、社會運動人士馬雅‧安傑洛(Maya Angelou)的肖像,正式出現在政府鑄造的錢幣上,創下非裔女性首例;新的25美分硬幣在費城 與丹佛鑄造,首批已運出。

安傑洛著有「我知道籠中鳥為何歌唱」(I Know Why the Caged Bird Sings)一書,她在民權運動期間,曾與金恩博士(Martin Luther King Jr.)和馬爾康X(Malcolm X)合作,並在前總統柯林頓首次就職典禮上朗誦詩詞。

非裔詩人、社會運動人士馬雅‧安傑洛。(美聯社)

安傑洛2014年辭世,享壽86歲,如今成為首位透過「傑出美國女性鑄幣計畫」(American Women Quarters Program)表揚與緬懷的人物。

過去90年來,25美分硬幣一面維持首任總統喬治華盛頓的肖像,另一面是隻老鷹。

鑄幣局副局長吉布森(Ventris Gibson)說:「在這項具有歷史意義的鑄幣計畫下,今年發行的每一枚25美分硬幣,都反映了她們成就的深度與廣度。安傑洛用語言激勵並振奮人心,她的肖像出現在這系列首批硬幣的反面。」

「傑出美國女性鑄幣計畫」去年1月簽署成法,鑄幣局今年起到2025年,逐年發行不同的25美分硬幣,刻上對美國有貢獻的五位女性先驅肖像。

今年接受表揚的其他人另有首位華裔好萊塢女星黃柳霜(Anna May Wong)、首位上太空的莎莉‧賴德(Sally Ride)、切諾基原住民族(Cherokee Nation)第一位女性首領葳瑪·曼基勒(Wilma Mankiller),以及新墨西哥州 婦女參政運動先驅艾德琳娜·奧特羅-華倫(Adelina Otero-Warren)。