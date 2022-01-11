基因豬心首度成功移植人類 馬里蘭大醫學中心創舉

馬里蘭大學醫學中心57歲男性心臟病患者貝內特(右)，7日成功移植首次來自基因轉化豬的心臟。左為該醫院心臟移植科主任格里菲斯。(美聯社)

馬里蘭大學醫學中心一名57歲男性心臟病 患者，7日成功接受一場深具開創意義的心臟移植手術，為數十萬器官衰竭的患者帶來新希望；因為，成功移植至人體的心臟，首次來自基因轉化豬。

馬里蘭大學醫學中心外科醫生、心臟移植科主任格里菲斯(Bartley Griffith)表示，這項手術為時8小時，接受移植的馬里蘭州 患者貝內特 (David Bennett) 10日狀況良好。格里菲斯說：「它產生脈搏，產生壓力，這是他的心臟；它正在工作，看起來很正常。我們很興奮，但我們不知道明天會如何，畢竟，這是空前的手術。」

「這是一個分水嶺」，協調美國器官採購工作的非營利組織「器官共享聯合網絡」(UNOS)醫療長、前馬里蘭大學移植外科醫生克拉森(David Klassen)則指出：「我相信這將導致器官衰竭治療方式發生重大變化。」

UNOS數據顯示，去年約有4萬1354名國人接受器官移植，其中一半以上是移植腎臟；但器官仍嚴重短缺，每天都有十多位等不到移植的患者死亡。去年約3817名患者接受人類心臟捐贈，數字高於以往，但潛在需求還是遠高於此。

過去這十年，科學家努力開發器官不會被人體排斥的豬隻，新的基因編輯和複製技術加速了相關研究；7日成功完成豬心移植人體手術前幾個月，紐約外科醫生曾將一頭基因工程豬的腎臟，成功連接至一名腦死患者身上。

研究人員希望這樣的手術在未來開啟一個全新醫學時代，屆時逾50萬名正在等待腎臟和其他器官的國人，不再面臨移植器官短缺難題。但克拉森也提到，在這種手術廣泛應用之前，還有許多障礙需要克服。

貝內特的癒後為何，仍有待確定。醫生表示，貝內特的新心臟正在運作且已完成大部分工作，他可以在11日脫離心肺搭橋機。他的身體是否會出現排斥反應，頭48小時非常關鍵，他已通過這第一關考驗，目前正接受進一步密切監測。