我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

基因豬心首度成功移植人類 馬里蘭大醫學中心創舉

記者胡玉立／綜合報導
馬里蘭大學醫學中心57歲男性心臟病患者貝內特(右)，7日成功移植首次來自基因轉化豬的心臟。左為該醫院心臟移植科主任格里菲斯。(美聯社)
馬里蘭大學醫學中心57歲男性心臟病患者貝內特(右)，7日成功移植首次來自基因轉化豬的心臟。左為該醫院心臟移植科主任格里菲斯。(美聯社)

馬里蘭大學醫學中心一名57歲男性心臟病患者，7日成功接受一場深具開創意義的心臟移植手術，為數十萬器官衰竭的患者帶來新希望；因為，成功移植至人體的心臟，首次來自基因轉化豬。

馬里蘭大學醫學中心外科醫生、心臟移植科主任格里菲斯(Bartley Griffith)表示，這項手術為時8小時，接受移植的馬里蘭州患者貝內特 (David Bennett) 10日狀況良好。格里菲斯說：「它產生脈搏，產生壓力，這是他的心臟；它正在工作，看起來很正常。我們很興奮，但我們不知道明天會如何，畢竟，這是空前的手術。」

「這是一個分水嶺」，協調美國器官採購工作的非營利組織「器官共享聯合網絡」(UNOS)醫療長、前馬里蘭大學移植外科醫生克拉森(David Klassen)則指出：「我相信這將導致器官衰竭治療方式發生重大變化。」

UNOS數據顯示，去年約有4萬1354名國人接受器官移植，其中一半以上是移植腎臟；但器官仍嚴重短缺，每天都有十多位等不到移植的患者死亡。去年約3817名患者接受人類心臟捐贈，數字高於以往，但潛在需求還是遠高於此。

過去這十年，科學家努力開發器官不會被人體排斥的豬隻，新的基因編輯和複製技術加速了相關研究；7日成功完成豬心移植人體手術前幾個月，紐約外科醫生曾將一頭基因工程豬的腎臟，成功連接至一名腦死患者身上。

研究人員希望這樣的手術在未來開啟一個全新醫學時代，屆時逾50萬名正在等待腎臟和其他器官的國人，不再面臨移植器官短缺難題。但克拉森也提到，在這種手術廣泛應用之前，還有許多障礙需要克服。

貝內特的癒後為何，仍有待確定。醫生表示，貝內特的新心臟正在運作且已完成大部分工作，他可以在11日脫離心肺搭橋機。他的身體是否會出現排斥反應，頭48小時非常關鍵，他已通過這第一關考驗，目前正接受進一步密切監測。

圖為外科醫生展示用來移植的豬心臟。(美聯社)
圖為外科醫生展示用來移植的豬心臟。(美聯社)

心臟病 馬里蘭州

上一則

教授隱瞞與中國關係罪名成立 哈佛不須付訴訟費

下一則

風寒警報 美國上中西部降恐至零下45℉

延伸閱讀

醫學史首例 馬州醫師移植豬心 搶救57歲垂死病患

醫學史首例 馬州醫師移植豬心 搶救57歲垂死病患
男子前十字韌帶運動受傷 手術加上復健加速康復

男子前十字韌帶運動受傷 手術加上復健加速康復
眼前有疊影…血管栓塞易有 「垂直斜視」

眼前有疊影…血管栓塞易有 「垂直斜視」
住院（二五）

住院（二五）

熱門新聞

新冠變種病毒Omicron傳播力強，讓全美確診率再度飆升。Getty Images

世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了

2022-01-04 17:12
賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯。(取自賓州大學網站)

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

2022-01-04 11:07
關穎珊在社群媒體宣布臨盆，分享女兒照片。（取材自Instagram）

保密到生產 「華裔前冰后」關穎珊產女 自曝懷孕不容易

2022-01-06 18:56
反疫苗科學家馬龍（Robert Malone）。美聯社

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

2022-01-09 11:20
專家警告Omicron激增可能很快達到頂峰。 （電視新聞截圖）

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

2022-01-08 16:03
圖：pixabay

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

2022-01-05 13:06

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑