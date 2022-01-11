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串謀限制申請助學金 耶魯、康乃爾等16名校挨告

記者顏伶如╱綜合報導
16所名校遭控合謀串通，限制學生申請助學金。圖為康乃爾大學資料照。(記者張宗智╱攝影)
16所名校遭控合謀串通，限制學生申請助學金。圖為康乃爾大學資料照。(記者張宗智╱攝影)

華爾街日報10日報導，包括耶魯大學、喬治城大學、哥倫比亞大學(Columbia University)、康乃爾大學、西北大學、加州理工學院在內等16所名校，遭控合謀串通限制學生申請助學金，明顯涉嫌違反「反托拉斯」法規，被五名校友告上聯邦法院。

在這起訴訟中列為被告的學校，還有布朗大學、芝加哥大學、達特茅斯學院、杜克大學、愛默蕾大學、麻省理工學院、聖母大學、賓州大學 、萊斯大學、范德堡大學。

報導指出，代表五名校友的律師事務所，9日晚間向伊利諾州聯邦法院遞狀控告耶魯大學等16所學校，指控校方涉嫌以壟斷及不公平手段限制學生申請助學金。訴狀中指出，被告大學審核助學金申請時，都將學生在某些條件下的還款能力列入考量，因此學校不應該具備反托拉斯法律的豁免資格。

五名原告除了在訴訟中求償，也要求法院下令廢除大學之間彼此串通計算學生助學金申請的作法。

五名原告的委任律師團指出，過去18年以來，就讀這16所學校但只領到部份助學金的共計17萬名大學部校友，都有資格加入訴訟行列。

報導指出，哥倫比亞大學、康乃爾大學、西北大學、賓州大學及萊斯大學發言人均不願對這起訴訟發表評論。

華爾街日報報導，委任律師指出，曾經捐款給學校的富有金主，子女向某些挨告學校申請助學金時，獲得特殊待遇。訴狀中指出，某些挨告學校在候補名單(waiting list)考慮招收學生人選時，將學生財務狀況納入評估，申請某些特定計畫的學生，財務背景也會在審核時被用來做為是否得以錄取的判斷條件。

耶魯大學 華爾街 賓州

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